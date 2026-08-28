Piquero pardo, una especie poco habitual en Galápagos, fue rescatado en muelle turístico

Un piquero con características poco habituales fue encontrado en el muelle de pasajaros de Santa Cruz, en Galápagos. La presencia del ave fue alertada por una ciudadana. Así lo informó el Parque Nacional Galápagos la tarde del jueves 27 de agosto de 2026.

Un piquero poco habitual en las Islas

La alerta fue atendida por la Red de Respuesta Rápida del Parque Nacional Galápagos. Al observarlo con detalle, determinaron de que se trataba de un piquero pardo (Sula leucogaster) que fue encontrado en el muelle de pasajeros de Santa Cruz.

El ave presentaba características poco habituales para las especies que se observan regularmente en el archipiélago. El equipo acudió al lugar para rescatarla y trasladarla hasta las instalaciones del Parque Nacional Galápagos.

Se trata de un ejemplar juvenil

Luego de evaluar sus características, especialistas identificaron al ave como un ejemplar juvenil de piquero pardo, una especie que habita principalmente en mares tropicales y subtropicales.

“Su presencia es una oportunidad para conocer y registrar mejor las aves marinas que llegan ocasionalmente a Galápagos”, dijo el parque Nacional Galápagos.

Actualmente, el piquero permanece bajo cuidado y evaluación en las instalaciones del Parque Nacional Galápagos.

La comunidad, clave para proteger la fauna

El hallazgo también destaca la importancia de las alertas ciudadanas para la protección de la fauna silvestre. La rápida comunicación permitió activar la Red de Respuesta Rápida y brindar atención al ave.

Estos reportes permiten a los especialistas actuar oportunamente ante la presencia de especies que requieren evaluación o asistencia en las islas. “En Galápagos, cada alerta cuenta. Gracias al apoyo de la comunidad, también podemos actuar a tiempo para cuidar nuestra fauna”, concluyó la entidad.

Piquero Pardo en Parque Galápagos; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué especie de ave fue encontrada en el muelle de pasajeros de Santa Cruz, en Galápagos?

Se trata de un ejemplar juvenil de piquero pardo (Sula leucogaster).

El ave fue identificada por especialistas del Parque Nacional Galápagos luego de que una ciudadana alertara sobre su presencia.

❓ ¿Dónde fue encontrado el piquero pardo en Galápagos?

El piquero fue encontrado en el muelle de pasajeros de Santa Cruz.

La alerta ciudadana permitió que la Red de Respuesta Rápida del Parque Nacional Galápagos acudiera al sitio para rescatar al ave.

❓ ¿Por qué llamó la atención la presencia de este piquero en Galápagos?

Porque el piquero pardo no es una especie que se observe habitualmente en las islas.

Esta ave habita principalmente en mares tropicales y subtropicales, por lo que su presencia en el archipiélago representa una oportunidad para registrar mejor las especies marinas que llegan ocasionalmente a Galápagos.

❓ ¿Qué ocurrió con el piquero pardo después de ser rescatado?

El ave fue trasladada a las instalaciones del Parque Nacional Galápagos, donde permanece bajo cuidado y evaluación.

Especialistas examinaron sus características y determinaron que se trataba de un ejemplar juvenil de piquero pardo.

❓ ¿Cómo ayudó la ciudadanía al rescate del piquero en Galápagos?

Una ciudadana reportó la presencia del ave y activó la respuesta de las autoridades ambientales.

La alerta permitió que la Red de Respuesta Rápida actuara oportunamente, demostrando la importancia de la participación comunitaria para proteger la fauna silvestre del archipiélago.

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