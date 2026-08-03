Justicia en Galápagos confirma pena por delito contra la fauna

Este lunes 3 de agosto de 2026, la justicia ratificó tres años de prisión para un hombre hallado culpable de cometer un grave delito contra la flora y fauna silvestres en Galápagos. La Sala de Garantías Penales de la provincia del Guayas confirmó, mediante votación unánime, la pena de tres años de cárcel contra Jimmy Hernán P. C.

Detalles del caso y sentencia por el delito en Galápagos

La sentencia, dictada inicialmente el 13 de octubre de 2025, fue ratificada tras el rechazo del recurso de apelación presentado por el implicado. El tribunal concluyó que el fallo inicial valoró adecuadamente los elementos probatorios y periciales presentados durante el juicio.

Evidencias presentadas en el proceso judicial

La Fiscalía General del Estado fundamentó la acusación con pruebas testimoniales, documentales y periciales contundentes.

Entre los elementos determinantes para demostrar este delito destacaron:

Testimonios de biólogos especializados.

de biólogos especializados. Declaraciones de agentes investigadores.

de agentes investigadores. Informes de funcionarios del Parque Nacional Galápagos.

de funcionarios del Parque Nacional Galápagos. Informe de reconocimiento del sitio donde se efectuó la captura.

Estos insumos, debidamente preservados bajo cadena de custodia, fueron fundamentales para que el juzgado ratificara la sanción, que incluye además una multa pecuniaria equivalente a diez salarios básicos unificados (4 820 dólares).

Hallazgo de 510 ejemplares marinos

Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2018, en las inmediaciones de la isla San Cristóbal, archipiélago de Galápagos. Durante un operativo de control, el procesado fue detenido en flagrancia mientras transportaba diversos tanques metálicos y gavetas en la embarcación denominada “Angelita Lucía”.

Al realizar la inspección, las autoridades confirmaron el traslado ilegal de 510 ejemplares de pepino de mar, una especie protegida cuya extracción no autorizada constituye un grave delito contra la flora y fauna silvestres.

Base legal y sanción establecida

El proceso legal se sustentó en lo dispuesto por el artículo 247, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa tipifica las acciones destinadas a la extracción, comercialización o transporte de especies protegidas como un delito contra la flora y fauna silvestres.