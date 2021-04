Pierina Correa y Wilma Andrade se reunieron con Litardo para transición a la nueva Asamblea

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), recibió en el Palacio Legislativo a Wilma Andrade (ID) y Pierina Correa (Unes), dos de las parlamentarias que obtuvieron la mayor votación en los comicios del 7 de febrero pasado.

La reunión se dio de manera presencial este miércoles 21 de abril del 2021 en el salón de los expresidentes del Parlamento, que desde hace más de un año mantiene sesiones virtuales por la pandemia.



El objetivo, según coincidieron, fue avanzar en una "transición ordenada" hacia la nueva Legislatura que arrancará con sus funciones el 14 de mayo próximo.



Litardo dijo que la Asamblea está a la espera de autorizaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) sobre las medidas de bioseguridad, pues la primera sesión no podría ser virtual.



A esta cita también estaba convocado Salvador Quishpe, de Pachakutik, el segundo asambleísta nacional electo con la mayor votación, pero no asistió.



El secretario del Parlamento, Javier Rubio, hizo una presentación a los nuevos asambleístas sobre el procedimiento que deberán seguir en la nueva sesión, cuando se deberá elegir a las autoridades de la nueva Asamblea.



En sus intervenciones, Andrade planteó una agenda de 22 leyes para arrancar el mandato y habló de garantizar gobernabilidad al presidente electo Guillermo Lasso (Creo). Mientras que Correa manifestó que el nuevo Parlamento tiene el desafío de recuperar la imagen de esta Función. Señalaron que aún no hay consensos para la elección del nuevo Presidente de la Asamblea.



Al cierre de esta nota se tenía prevista una reunión de los coordinadores de bancadas con Litardo.