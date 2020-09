El cantón Rumiñahui levantó la restricción de movilidad vehicular

LEA TAMBIÉN

Los miembros del COE Municipal de Rumiñahui resolvieron por unanimidad levantar la restricción de movilidad vehicular dentro del cantón y, en consecuencia, se podrá circular las 24 horas del día en toda la jurisdicción. La resolución entró en vigencia desde la tarde del viernes 25 de septiembre del 2020.

Las razones para tomar esa decisión fueron analizadas este sábado, 26 de septiembre, por Santiago Salazar, director de Movilidad y Transporte del cantón Rumiñahui. Apuntó que entre una de las medidas para reactivar la económica fue destrabar el tema de la movilidad.



El levantamiento de la restricción vehicular es solo para el cantón Rumiñahui, el segundo más grande de Pichincha. Si los conductores desean transitar en sus vehículos particulares desde esta jurisdicción del Valle de Los Chillos hacia Quito, deben ceñirse al ‘Hoy Circula’: los autos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) transitan los días lunes, miércoles y viernes; las placas con dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) los días martes, jueves y sábado; los domingos se movilizan todos.



Salazar recordó que actualmente el transporte público en Rumiñahui no tiene ningún tipo de restricción y eso garantiza la libre movilidad de las personas que hacen sus actividades con la ayuda de transporte público, pero hay otro número de ciudadanos que requiere hacer su trabajo en su transporte particular e incluso pasar a Quito. Y para ellos se tomó la medida de levantar la restricción de movilidad vehicular.



Otra razón para dar ese paso fue porque el control en las vías no fue efectivo por falta de agentes de tránsito; el Municipio de Rumiñahui aun no cuenta con este tipo de funcionarios. Apuntó que cumplieron todos los parámetros establecidos por el COE nacional, pero tuvieron problemas al no poder sancionar a todos los infractores.



Y la población comenzó a visualizar que no había mucho control, y trató de salir e irrespetar las disposiciones locales. Lo que preocupó sobremanera a la administración municipal porque se estaba enviando un mensaje negativo con respecto a la autoridad, apostilló Salazar.



Otra motivación para levantar la restricción vehicular es que “el transporte público es uno de los principales lugares de contagio de acuerdo por la información de la Organización Mundial de Salud (OMS), además las vías no están saturadas o con puntos conflictivos porque la gente que sale es para asuntos puntuales y la gran mayoría está en teletrabajo o estudiando vía virtual y eso influye para que no haya horas pico”.

También se consideró que con la nueva resolución de que cada mes se saltarían el número de placas eso causaría mucha confusión entre la población y, por ende, una alta cantidad de personas citadas por el incumplimiento del pico y placa porque la gente se olvidó.



Con todos esos antecedentes, reiteró el funcionario, se creyó que no era procedente seguir con la restricción vehicular en el cantón la cual se dejó de aplicar desde el viernes en la tarde.