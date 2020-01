El petro, claves de la criptomoneda que Maduro quiere hacer tendencia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Necesitado de un salvavidas para la economía venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado la venta de millones de barriles de petróleo y el cobro de servicios públicos en petros, la criptomoneda que él mismo lanzó hace dos años y que no termina de encajar en la compleja y deprimida economía nacional.

La meta del mandatario pasa por hacer entender a sus conciudadanos, sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, qué es el petro, cuánto cuesta cada unidad, o como comprar y vender con este criptoactivo sin garantías de que todo este esfuerzo redunde en una exitosa política económica.



Estas son algunas de las claves de la divisa digital



1. ¿Qué es el petro?



Para algunos expertos, como el economista Luis Oliveros, aunque el petro empezó siendo una criptomoneda en la actualidad no lo es.



"No se mina, no es independiente, la crea un Gobierno (...) Cuando se emitió su waypaper (la partida de nacimiento) decía que era una criptomoneda finita y ahora han cuatriplicado el número de petros original", explicó.



Si el dinero físico se imprime por un Gobierno a través de su Banco Central, en el mundo de las criptomonedas el dinero no se crea, sino que está oculto en una especie de mina digital. Así que para obtenerlo hay que "minarlo" y quienes hacen uso de dispositivos informáticos para ello se denominan "mineros".



Al igual que en una mina real, no se pueden extraer criptoactivos de manera ilimitada.



Es por todo esto que Oliveros prefiere decir que el petro es "una suerte de unidad de cuenta y moneda, incluso un título o bono que emite el Gobierno de Venezuela".



2. ¿Cuánto vale un petro?



Cuando el petro fue lanzado, en febrero de 2018, su valor estaba anclado al precio del barril de petróleo. Ahora ese valor lo determinan más rubros: crudo, hierro, oro y diamantes.



Según la página oficial del Gobierno para estos asuntos, un petro equivale a USD 59,05, poco menos de la cotización del crudo venezolano que según el Ejecutivo cerró la semana pasada en USD 59,42.



3. ¿Quién usa petros en Venezuela?



A pesar de que el Gobierno dice que más de 27 000 comercios en el país lo aceptan, el petro no es una moneda de uso extendido entre los venezolanos.



"Hay un financiamiento de petros en la economía venezolana, pero la gente no quiere tener petros, sale a cambiarlos, prefiere tener bolívares", dice Oliveros.



En diciembre, Maduro anunció el pago de un bono navideño a jubilados y empleados públicos por valor de medio petro.



Para poder usarlos, los beneficiarios debían estar registrados previamente en el sistema de biopago, un método que permite el cobro de bienes y servicios a través de la autentificación biométrica del cliente, es decir, a través de la huella dactilar.



Las máquinas captahuellas que se usan para el biopago pertenecen a la empresa Ex-Clé, la misma encargada del sistema automatizado en las elecciones venezolanas.



Tras aparecer dificultades con la captahuellas, el Gobierno anunció la creación de una tarjeta de débito para su uso exclusivo en petros.



4. ¿Dónde se usará el petro?



Maduro anunció este martes 14 de enero del 2020 lo que serán las primeras ventas del Gobierno en petros: 4,5 millones de barriles de petróleo y 1 millón de toneladas de hierro briquetado, material que se usa con o en combinación con la chatarra.



En la presentación de su balance anual de 2019 ante la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por chavistas, Maduro anunció que se cobrarán en petros "todos los servicios (...) del Estado venezolano que actualmente estén cobrando tasas, tarifas y comisiones en divisas".



Esta nueva medida afectará al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y el Instituto Nacional Espacios Acuáticos (INEA).



También el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) Bolivariana de Aeropuertos (BAER), Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) y el Instituto Nacional de Canalizaciones (INC).



El mandatario anunció que próximamente se venderá la gasolina a las aerolíneas en petros.



5. Sanciones internacionales



En marzo de 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra el petro.



En una orden ejecutiva prohibía todas las "transacciones relacionadas con cualquier moneda digital o ficha digital emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela".



6. Consecuencias en el exterior



La implantación del petro podría frenar, aún más, la compraventa de petróleo, gasolina o cualquier ítem en petros, al igual que sucede ya con transacciones en otras divisas con el Gobierno venezolano debido a las restricciones financieras que le han impuesto otros países que le consideran ilegítimo.



Dice el economista Oliveros que en el caso de la venta de gasolina a aerolíneas puede que haya intercambio o acuerdos "con aerolíneas de países aliados con el Gobierno" y que otras vayan a repostar a otros países y hagan escala en Venezuela "para no tener que usar petros, porque es una unidad de cuenta sancionada".



7. ¿Qué consecuencias puede tener en Venezuela?

​

El Gobierno de Maduro se ha empeñado, desde su creación, en impulsar el petro como moneda fuerte en el país en vez del devaluado bolívar y frente al dólar o el euro.



"Parece que va a sustituir al bolívar", afirma Oliveros, quien pinta al petro como "una especie de CUC", la moneda convertible de Cuba y al fenómeno que está ocurriendo como una suerte de "reconversión monetaria".

Aunque para Oliveros "si (el petro) tiene los mismos vicios que el bolívar, no cambiará mucho la economía".