Perú dejará de dar permiso temporal a venezolanos tras acoger a casi 500 000

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Perú dejará de dar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a los venezolanos, tras haber acogido a casi medio millón y evaluará si está en condiciones de seguir recibiendo a más inmigrantes de ese país, anunció este 29 de octubre del 2018 el presidente Martín Vizcarra.

En una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Vizcarra confirmó que solo se dará residencia a los venezolanos que la soliciten hasta el 31 de diciembre y que hayan llegado al país antes de este miércoles 31 de octubre.



El presidente peruano aseguró que su país está en el límite de su capacidad y no puede seguir otorgando más permisos de residencia temporal de manera indefinida.



El mandatario indicó que, una vez vencido el plazo para pedir el PTP, su Gobierno evaluará si es posible reabrirlo nuevamente para que más venezolanos puedan solicitar la residencia en Perú.



"A partir del día 31 (de octubre) hay que hacer una evaluación. Hay que buscar el equilibrio entre la solidaridad y la posibilidad real de dar ayuda a ellos y a nuestros compatriotas", comentó.



El gobernante explicó que una evaluación del Ejecutivo peruano realizada meses atrás señalaba que Perú estaba en capacidad de acoger con todas las condiciones posibles a 200 000 venezolanos.



"Cuando llegaron los primeros 10 000 y 20 000 no había mayor inconveniente. Con más de 100 000 ya se notó, y al pasar los 200.000 se notó un efecto en el suministro de servicios que se requieren en salud y educación, y ahora hay medio millón", indicó.



Sobre la situación en Venezuela, Vizcarra reiteró el compromiso del Gobierno peruano, a través del Grupo de Lima, de "buscar cualquier mecanismo para lograr que Venezuela regrese al cauce de la democracia".



"La única vía con la que no estaríamos de acuerdo es la intervención militar. Con cualquier otra estaríamos de acuerdo, ya sea con mecanismos políticos o humanitarios", remarcó.



Perú es el segundo país que más venezolanos ha acogido en el último año y medio, solo por detrás de Colombia, que bordea el millón.



Para residir legalmente en Perú, los venezolanos pueden tramitar el PTP, un documento que les permite residir en el país, trabajar, estudiar y tributar de manera formal.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y de medicinas que sufre la población.