Peritos de Canadá inician investigación de accidente aéreo en México

Un equipo de expertos de Canadá inició este viernes 28 de diciembre de 2018 sus investigaciones en la tragedia aérea donde murieron los políticos conservadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en el centro de México, informó este viernes el Ejecutivo.

"Hoy los canadienses inician trabajos. Y no sabemos cuándo tendrán el dictamen porque el proceso no es sencillo. Van a remover el sitio, ver los restos del aparato y tomar las muestras pertinentes", dijo hoy el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Javier Jiménez Espriú.



En la rueda de prensa matutina del mandatario Andrés Manuel López Obrador, Jiménez Espriú destacó que una vez que los expertos tengan todas las muestras se procederá al análisis para dar su dictamen.



"No sabemos cuánto tiempo tomará. Hemos pedido que sea lo más expedito posible", apuntó el ministro, que aseguró que se dará "absoluto respeto en su libertad de investigación".



Jiménez Espriú reiteró que también se está buscando la participación de Estados Unidos -que por el momento no puede participar por el cierre parcial de Administración- y de la Unión Europea.



Apuntó, una vez más, que se dará total transparencia en el proceso.



El lunes se desplomó en el municipio de Coronango, en el céntrico estado Puebla, un helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su marido y senador, Rafael Moreno Valle, ambos del derechista Partido Acción Nacional (PAN), además de otras tres personas.



Alonso asumió el 14 de diciembre pasado la gubernatura de Puebla, estado que su esposo Moreno Valle gobernó de 2011 a 2017.