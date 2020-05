Estilistas proponen un plan de retorno de peluquerías en Quito

LEA TAMBIÉN

Una naciente asociación de estilistas de Quito le planteará al COE Metropolitano y luego al COE Nacional un protocolo que permita el regreso ordenado de las actividades en los salones de belleza y evitar prácticas inseguras, como está ocurriendo en locales que abren sin autorización o personas que atienden en lugares inadecuados.

Miguel Ángel Cavallero, uno de sus miembros, contó que inicialmente se reunieron 15 estilistas y ahora suman 20 que quieren mantener sus negocios, que son fuente de empleo para varias personas. Explica que si bien han tenido que cerrar la atención, las obligaciones como los sueldos de sus empleados o el pago del alquiler de sus locales no han parado.



Por eso buscaron la asesoría del infectólogo José Daniel Rodríguez, ex director nacional del IESS, para elaborar un protocolo que se ajuste a la realidad del Ecuador. Ahora son 20 las peluquerías que participan de este proyecto que plantea reabrir sus actividades el 1 de junio próximo, con autorización de las autoridades.



La idea es cambiar la forma usual de atender a los clientes, pues ahora no podrá haber salones llenos. La idea, dice Cavallero, es que antes de abrir, cada local aplique pruebas de covid-19 a su personal antes de iniciar sus operaciones y se repitan periódicamente.



Además, se planifica que se agenden citas, para evitar que se reúnan clientes en salas de espera. Cada persona deberá llegar con mascarilla y deberá desinfectarse y lavarse las manos y solo ingresará al local luego de que una persona a cargo le coloque una bata.

Ya dentro del local, también se propone distanciar los puestos de atención, para evitar que dos clientes y dos estilistas estén demasiado cerca. Cavallero señala que todos están conscientes de que el riesgo de contagios es latente pero se debe minimizar a través de medidas sanitarias seguras, pues la gente debe aprender a convivir con el virus, mientras no exista una cura o una vacuna.



Según Cavallero, en Quito hay unas 3 500 peluquerías registradas y a un promedio de tres trabajadores en cada una, se calcula que este negocio es el sustento de unas 10 000 personas. Y subraya que se trata de una cadena que también apoya a los proveedores, repartidores de insumos y negocios pequeños como las lavanderías donde se envían toallas y otros textiles que se usan en el trabajo diario.