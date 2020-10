En construcción el primer peaje de la carretera Santo Domingo-Buena Fe 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La construcción del primer peaje de la vía Santo Domingo de los Tsáchilas-Buena Fe se inició como parte de la fase de mejoramiento y rehabilitación de este eje vial en la Costa del Ecuador.

La remoción y adecentamiento de los terrenos se realiza en el kilómetro 23 de la parroquia Luz de América, en la provincia Tsáchila.



Este lunes 19 de octubre de 2020 los trabajos se ejecutaron en uno de los márgenes de esta carretera que actualmente tiene dos carriles.



El tráfico vehicular en ese tramo no se ha interrumpido por las labores que deberán ser concluidas en diciembre del 2020, según el cronograma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



La obra integral comprende la ampliación a cuatro carriles a lo largo de los 113 km que tiene este eje hasta el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.



La construcción está a cargo de la empresa Santo Domingo CSRD S.A, que fue adjudicada para la concesión de ese tramo, cuya inversión asciende a USD 560 millones.



Patricio Navarro, director Distrital del MTOP, explicó que la planificación contempla el inicio de la construcción de los peajes y luego se avanzará con los estudios definitivos para el ensanchamiento vial.



Por esa razón, las ocho estaciones de recaudación en Santo Domingo deberán empezar a operar en enero de 2021.



El segundo peaje, que estará en el kilómetro 60 del recinto Los Ángeles, aún no se construye.



Entre los habitantes aledaños al peaje en la provincia Tsáchila existe preocupación porque no conocen cómo será la tarifa de recaudación.



La presidenta de la parroquia Luz de América, Ximena Orozco, aseguró que de la zona salen frecuentemente los productos agrícolas hacia la ciudad. Y eso les significa hasta cuatro viajes entre ida y retorno al día. Ella pidió a nombre de su comunidad una difusión de las obras.



De acuerdo con el MTOP, el cobro para estos habitantes deberá basarse en una tarifa diferenciada conforme a un análisis del número de viajes al día. La idea es que el valor sea al menos del 50% menos con respecto al normal, cuyo costo aún no se ha definido.



Antes de que comiencen los trabajos definitivos la ruta deberá quedar con un asfaltado provisional y nueva señalética. Eso se deberá cumplir en los dos años siguientes cuando la concesionaria empiece a trabajar de forma oficial.