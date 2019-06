El caso de Paúl, Javier y Efraín pasó a la Comisión de la Verdad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las indagaciones por el secuestro y asesinato del equipo periodístico de este Diario pasó a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía.

Ahora esta unidad se encargará de investigar el crimen del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que ocurrió el año pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia, Un grupo de disidentes, encabezado por alias ‘Guacho’, es señalado por este hecho.



A esta Comisión también pasó el expediente relacionado con la desaparición y muerte del soldado Wilson Ilaquiche y el caso de los ecuatorianos Óscar Villacís y Katy Velasco, también asesinados por el frente Óliver Sinisterra.



Estos tres casos serán analizados por la agente Belén Corredores, miembro de la Comisión de la Verdad. La idea es indagar hechos donde hubo “graves violaciones a los Derechos Humanos”.

​

Los tres expedientes aún permanecen en la fase de investigación reservada. En el caso del equipo de prensa, la indagación se abrió el 27 de marzo, un día después que se conoció del plagio.



Este proceso era manejado por el fiscal Wilson Toainga. La nueva agente del caso deberá realizar diligencias y recibir la información solicitada a las autoridades de Colombia.



Ricardo Rivas, hermano de Paúl, dijo ayer a este Diario que no han sido notificados oficialmente del traspaso a esta comisión y el cambio de fiscal.

Para él, este cambio es positivo, pues aseguró que se podría investigar “una posible responsabilidad del Estado”.



La Comisión tiene siete objetivos. Uno de estos es esclarecer los crímenes provocados por agentes estatales.



Además, recordó que esa fue una de las solicitudes que hicieron en abril pasado, cuando se reunieron con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Rivas espera que se otorgue más presupuesto a la Comisión, para que investiguen esas causas. La idea es conocer la verdad de lo que ocurrió con el equipo de prensa, “que se haga justicia y que el caso no quede en la impunidad”.



Javier Andrade, abogado de los familiares de Javier, Paúl y Efraín indicó que por más de un año han enviado pedidos a la Fiscalía para que impulsen el caso y se agilite la investigación.



Leonardo Tipán, abogado de los familiares de Katty y Óscar, aseguró que tampoco ha sido notificado con el cambio. El jurista señaló que hoy tiene previsto acudir a la entidad para solicitar información.



En el caso del soldado Ilaquiche, la Fiscalía afirmó que desde que se presentó la denuncia, en mayo del año pasado, se ha incluido documentación al expediente y se han hecho diligencias dentro y fuera del país.



Ilaquiche era cabo segundo de la Fuerza Terrestre. Desapareció el 12 de mayo del 2018 en la población fronteriza de Tobar Donoso, en el Carchi.



La Fiscal General no descarta pasar a la Comisión el expediente relacionado con la muerte de los cuatro infantes de la Fuerza Naval.



Los uniformados fallecieron en un atentado con explosivos en la población de Mataje, en Esmeraldas.