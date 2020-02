Paúl Granda: Deuda estatal con el IESS bordea USD 5 000 millones

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS

¿Cómo va el acuerdo por la seguridad social?

En un proceso de este tipo siempre hay visiones distintas, temores y dudas, pero vamos bien. Hemos logrado sumar a los actores, incluso al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que era el más preocupado sobre este diálogo, y todos se encuentran en la mesa de trabajo.



¿En qué etapa están?



En la fase de entrega de información sobre la situación del sistema. La idea es que a partir del 5 de marzo se constituyan las mesas temáticas donde participarán todos los sectores: empleadores, trabajadores, jubilados, expertos académicos, incluso está abierto para fuerzas políticas que quieran asistir. También estará el Ministerio de Finanzas.



¿Cuántas mesas serán?



Alrededor de seis y se abordarán temas de salud, pensiones, riesgos del trabajo y otros. El número puede variar en la medida que los actores definan otros asuntos importantes para discutir, por ejemplo, podría haber una mesa sobre el Biess.



¿Hasta cuándo va a durar esta fase?

Esperamos que hasta mayo cerremos con resultados en esas mesas.



Los estudios actuariales sugieren subir la tasa de aportación, ¿eso se analizará en las mesas?



Yo creo que es un tema que se tiene que discutir. El estudio actuarial sugiere analizar un incremento paulatino del aporte de los afiliados del 0,5% cada 10 años, hasta llegar a un alza del 2%. A mí me parece que vale la pena analizar.



¿Qué acuerdos se podrían alcanzar este año, considerando que es preelectoral?



Delinear la hoja de ruta para sacar adelante a la seguridad social. El conjunto de acciones para garantizar la sostenibilidad del sistema no necesariamente se debe definir este año, puede darse en los siguientes años. Y, en términos prácticos, se debe definir un mecanismo de aplicación de la última resolución de la Corte Constitucional que dispuso al IESS definir una forma para financiar el pago de los décimos a los jubilados con cargo a los afiliados.



¿Qué plazo hay para esa decisión?



La Corte dio un plazo de seis meses, que se cumple a finales de mayo.



¿Cómo se financiará el tema?



La medida no está definida. Un estudio actuarial se está haciendo y será parte de la información que las mesas del acuerdo nacional deberán tratar.



¿Cuál es la brecha en el fondo de salud este año?



Tal como estamos, alrededor de USD 300 millones. Si logramos implementar acciones estratégicas este año (hemos preparado el camino), creemos que podremos cubrir la brecha.



Y en el fondo de pensiones, ¿cuál es la brecha?



Este año no tenemos brecha. Dependemos del pago del Estado del 40%. Si el Estado deja de pagar o, hipotéticamente, mañana un millón de trabajadores se van al paro y no pagan su afiliación, estaremos complicados. Somos muy sensibles a esos dos factores.



¿El Estado está al día en el pago de su aporte?



El Estado está atrasado desde octubre (del 2019) y con el decimotercero. En total, eso suma USD 500 millones. El año pasado se llegó al 28%. El compromiso que hay del Gobierno es igualarse. No se han planteado fechas, pero nuestra intención es que en el transcurso de este año se vaya pagando.



¿Qué avances hay en la consolidación y pago de la deuda que el Estado arrastra con el IESS?



Son varios frentes. Uno de ellos es el fondo de salud. Estamos estableciendo ese rubro, pero puede estar sobre los USD 3 000 millones. A eso se suman otras deudas: pensiones, seguro campesino, riesgo de trabajo, desempleo. Con eso, la deuda total debe estar entre USD 4 500 millones y 5 000 millones. La cifra más difícil de consolidar es la de salud, porque se necesita los respaldos de las auditorías. Yo espero que pronto podamos definir el valor. Para el Estado va a ser difícil pagar, pero podemos, al menos, buscar un mecanismo para cancelar en el futuro.



Trayectoria. Alcalde de Cuenca de 2009 a 2014. Secretario Nacional de Gestión Política y Ministro de Transporte y Obras Públicas. Desde el 5 de diciembre del 2018 preside el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.



Formación. Doctor en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Universidad del Azuay.