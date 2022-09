Pasos para la consulta popular de Lasso

El Presidente Guillermo Lasso presentó en Carapungo las preguntas para su Consulta popular. Foto: Presidencia.

Orlando Silva (I)

El presidente Guillermo Lasso presentó este lunes 12 de septiembre del 2022 ocho preguntas que irán en la consulta popular con tres ejes principales que son: seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y protección del medio ambiente. Estos son los pasos para la consulta popular.

Esteban Ron, experto en derecho constitucional, explica que luego de anunciar las ocho preguntas, el presidente debe crear un decreto ejecutivo en el que debe obligatoriamente mostrar las preguntas, anexos y considerandos que tienen que ser enviados a la Corte Constitucional (CC).

Ron menciona que, al llegar estos documentos a la Corte Constitucional, se debe realizar un sorteo para buscar un juez sustanciador o un juez ponente para hacer el control automático de constitucionalidad. Una vez hecho el sorteo y desde que el juez empieza el análisis, la CC tiene en total un término de 20 días para pronunciarse con un dictamen que tiene tres alternativas.

El experto indica que la primera alternativa es que se declare una o varias preguntas inconstitucionales, es decir, que digan que no se adecuan a la interpretación de la constitución.

La segunda es la modulación, en este caso se haría un cambio para preguntar y que sea formulada de otra forma para ser constitucional. Y la tercera es que dicte una constitucionalidad en el término de 20 días laborables y si la Corte no se pronuncia en este periodo se entiende la constitucionalidad de las preguntas.

Preguntas complicadas

Para Ismael Quintana, abogado constitucionalista, existen varias preguntas que podrían presentar varios problemas a la hora de ser aprobadas por la CC. Menciona que hay preguntas que ya están en el ordenamiento jurídico, otras que no necesitan modificación constitucional y hay otras que la Corte ya se ha pronunciado en otras ocasiones y no ha dado paso a su aprobación como la pregunta uno y tres.

Ron asegura que cuando sale el dictamen de constitucionalidad, la CC debe notificar a la Presidencia y al Consejo Nacional Electoral (CNE) y tendrá 15 días para convocar a las urnas, lo que se debe efectivizar en un tiempo máximo de 60 días. Para Ron los tiempos estimados para que coincidan las elecciones seccionales con la consulta popular es que el dictamen de la CC salga la primera semana de diciembre, para que así pasen los 60 días y se puedan realizar las elecciones a la par.

Reforma parcial

Quintana indica que si la Corte Constitucional le dice al Presidente que las preguntas van por la vía de la enmienda se podría pensar que calcen los tiempos para estar en las seccionales de 2023 (5 de febrero del 2023). Pero también explica que si la Corte determina que una o varias preguntas requieren reforma parcial de la Constitución no le alcanzará al presidente Lasso, ya que el procedimiento reforma parcial requiere el debate en la Asamblea Nacional con un plazo de 90 días en primer y segundo debate.

“En el mejor de los escenarios lo tratarán en unos cinco meses y luego de eso en 45 días de que la Asamblea apruebe iríamos a la consulta popular, los tiempos ahí probablemente no nos alcanzarían. Si la Asamblea no aprueba la reforma el tema queda ahí y no hay consulta popular, por eso el presidente propone que todas las preguntas vayan por la vía de la enmienda”, finalizó Quintana.

¿Cómo se evalúan las preguntas?

Los expertos mencionan que al llegar las preguntas a la Corte se deben hacer dos tipos de exámenes que deben analizar, preguntas, anexos y considerandos. Lo primero que hace es ver que las preguntas no induzcan a una respuesta. Luego está el examen de constitucionalidad de control automático, que indaga en que lo que se vaya a consultar no vaya en transgresión de la constitución, principalmente del catálogo de derechos.

