Parroquia de la Sagrada Familia organiza teletón para ayudar a familias necesitadas en medio de la emergencia

La parroquia de la Sagrada Familia de la Rumiñahui organiza una Teletón para ayudar a los más necesitados del sector de Quito.

El padre Rubén Parra dio cuenta de que hay familias que no tienen alimentos debido a la cuarentena por el covid-19. De ahí que la propuesta desde la parroquia se denomina ‘Una ofrenda de amor para el más necesitado’. El religioso alude a la frase de Juan Bosch, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.



El evento será este domingo 26 de abril del 2020, de 14:00 a 18:30 y se transmitirá por Facebook Live y por varias radios, como Latina y Positiva.



La iniciativa contará con la participación de 21 artistas, así como personajes destacados como Iván Vallejo, andinista y motivador.



En el primer grupo están: Gustavo Velásquez, Don Medardo y sus Players, Fausto Miño, Margarita Laso, Papá Changó, Paulina Tamayo, Ricardo Williams, Daniel Páez, Orquesta Los Cumbancheros, entre otros.



Las donaciones se recaudarán por medio de transferencias bancarias a la cuenta Corriente del Banco del Pichincha 2100203728, a nombre del Padre Rubén Parra. El correo es prubenparra@yahoo.com. Se habilitarán dos números telefónicos: 0984 577 480 y 0995 037 153.

La parroquia ya ha hecho donaciones por unos USD 2 100, más canastillas de víveres a 150 familias. La jornada solidaria empezó desde hace varias semanas con recursos que donaron personas naturales y jurídicas, que apoyan la labor social de la parroquia.