Gremio de cooperativas de transporte público dice que el paro continúa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), dijo la noche de este jueves 3 de octubre del 2019 que la paralización de los transportistas continuará, después de que los dirigentes no llegaran a un acuerdo con el Gobierno.

Los transportistas suspendieron las actividades en el Ecuador este jueves después de que el presidente, Lenín Moreno, anunciara la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís y diésel. Los combustibles son usados por el sector de la transportación del país.



"Las medidas compensatorias a la transportación de todos los sectores se vienen discutiendo por el tiempo y por la operación, pero el decreto ejecutivo de eliminar los subsidios ha elevado los combustibles y la operación no soporta el salir a trabajar. Por lo tanto, como no hemos llegado a ninguna conclusión de los temas de arreglo con el Gobierno, nosotros ratificamos la medida y la posición es que el Decreto Ejecutivo 833 tiene que ser derogado, caso contrario la medida continúa",



Según Gómez, esa es la decisión que los dirigentes acordaron después de que el Presidente decretara el estado de excepción en el país para, según dijo, precautelar la seguridad ciudadana ante las protestas que ocurren después del anuncio de medidas económicas.



Además ratificó el anuncio del Gobierno. "Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño al país que distorsionaba la economía", dijo Moreno en una transmisión desde Carondelet.