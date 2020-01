En Parlamento de Irán proponen recompensa por Donald Trump

LEA TAMBIÉN

Ahmad Hamzeh, un parlamentario iraní, ofreció el pasado lunes 20 de enero de 2020 una recompensa de USD 3 millones a "quien sea que mate" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su declaración la hizo en medio del hemiciclo, reportó este martes 21 de enero de 2020 la agencia de noticias oficial de Irán IRNA.

El político representa al distrito de Kahnouj, cercano a la ciudad de Kerman, de donde era oriundo el general Qasem Soleimani, asesinado en un ataque con drones por orden de Trump, y donde ahora reposan sus restos.



El New York Times precisa que no está claro si las declaraciones de Hamzeh son respaldadas por las autoridades religiosas iraníes. Sus palabras se suman a una serie de amenazas proferidas tanto por autoridades de Estados Unidos como de Irán, en el contexto de las tensas relaciones diplomáticas que se iniciaron este 2020.



Un contexto de tensión



El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, advirtió el pasado lunes 20 de enero de 2020 de que su país abandonará el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) si Europa lleva el asunto nuclear al Consejo de Seguridad de la ONU.



"Si los europeos continúan con su comportamiento inapropiado o si envían el expediente de Irán al Consejo de Seguridad, nos retiraremos del TNP", subrayó Zarif, citado por la agencia oficial IRNA.



El jefe de la diplomacia iraní denunció que los europeos están tomando medidas como recurrir al mecanismo de arreglo de diferencias del acuerdo nuclear de 2015 basándose "en juegos políticos".



"No hay ninguna base legal y nosotros tenemos varias opciones", afirmó Zarif, quien reiteró que Irán puede volver a cumplir con sus compromisos nucleares si los europeos hacen lo mismo con sus obligaciones.