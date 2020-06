Paraguay espera a que pase la ola de contagios en Brasil para reabrir la frontera

LEA TAMBIÉN

Paraguay seguirá esperando que disminuya la ola de contagios en Brasil para reabrir su frontera a pesar de la fuerte presión de los comerciantes que aducen pérdidas millonarias, anunció una autoridad sanitaria este viernes 5 de junio del 2020.

“La situación en Brasil es bastante caótica. Estamos firmes en eso. Vamos a esperar a que pase la ola en Brasil para empezar a hablar en la reapertura de la frontera”, dijo a periodistas Guillermo Sequera, encargado de la Dirección de Vigilancia de la Salud.



“Depende mucho de lo que haga Foz de Iguazú”, una ciudad brasileña situada en la frontera con Paraguay, indicó Sequera.



“Nosotros nos cuidamos de Sao Paulo y Río de Janeiro y ellos (los de Foz) no frenaron su movilidad (con esas dos grandes urbes de Brasil). Si siguen abiertos, la recomendación es no (abrir la frontera)”, subrayó.



Brasil superó este viernes 5 de junio del 2020 los 34 000 decesos por la pandemia del covid-19 y en solo 24 horas alcanzó más de 1 1400 muertes en tanto los contagios llegaron a 618 000



Paraguay registró, por su parte, un solo caso positivo sumando en total 1 087 y mantiene la cifra de 11 muertos desde que se reportó el primer caso el 7 de marzo.



La autoridad sanitaria declaró una cuarentena el 10 de marzo y comenzó el 4 de mayo un retorno paulatino a la actividad laboral. El 25 de mayo se autorizó la reapertura de los comercios cumpliendo un protocolo estricto.



“Si Foz se va a blindar y quiere trabajar directamente con Ciudad del Este se puede pensar (en una reapertura) pero entiendo que el negocio (fronterizo) no es luego con Foz sino con Sao Paulo”, explicó el médico Sequera.



Desde hace 15 días se observa el retorno de importantes contingentes de repatriados a Paraguay, unos 6 000 y existe una larga lista de espera que podría exceder los 25 000, dijo a la AFP el ministro de Asuntos Internacionales, Federico González.



Los que ingresan son sometidos a una cuarentena de 14 días en albergues -más de 50- especialmente destinado para ellos en Ciudad del Este, Asunción, Encarnación y otras ciudades más pequeñas.