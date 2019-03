¿Por qué el papa Francisco no deja que le besen el anillo que porta en su mano?

LEA TAMBIÉN

Un vídeo difundido este martes 26 de marzo del 2019 en Twitter conmociona a los usuarios. El papa Francisco visitó el pasado lunes el Santuario de Loreto, en Italia. Sin embargo, el curioso gesto del Papa hacia sus simpatizantes desconcierta a los internautas.

El hecho ocurrió el 25 de marzo del 2019 en la localidad de Loreto, en el centro de Italia. El papa Francisco visitó el Santuario dedicado a la Virgen Negra para firmar una exhortación dedicada a los jóvenes de octubre de 2018.



Al concluir el Sínodo, se observa en imágenes que algunas personas se acercan al Papa para besar su mano, pero el Pontífice opta por retirarla con rapidez. El video se viralizó en la red social Twitter cuando las cuentas Catholic Sat y Vatican News, en cuestión de horas acumularon casi 7 500 reproducciones.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo — Catholic Sat (@CatholicSat) March 25, 2019



“Ha sido gracioso el efecto óptico que se vio. Lo cierto es que el Papa no soporta las formalidades y todo esos protocolos tan viejos. Le gustan los gestos espontáneos", dice Salvatore Cernuzio, periodista de Vatican Insider.



Los expertos en teología declaran que se trata de un acto de "sencillez".

"Iba vestido como un simple obispo, con su sotana blanca, renunciando a los armiños y vestimentas ostentosas", indica Pedro Fernández Castelao, profesor de Antropología Teológica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.



“Durante todo el primer milenio, el obispo de Roma era reconocido como el primado de todos los obispos, pero desde el punto de vista de la caridad", añade. Castelao considera que el papa Francisco no comulga con esa visión del papado, informa el portal web El País.



"En España, en las tomas de posesión de los obispos, se han simplificado desde hace tiempo para que la gente haga simplemente un gesto de respeto. No es preciso besar el anillo del obispo. Los antiguos besamanos hoy son saludos, o salutaciones", expresa César Pérez Gallego, profesor de protocolo religioso de Isemco.



Los entendidos explican que si un fiel quiere besar el anillo del obispo, no se le va retirar la mano, pero el motivo por el que un obispo puede hacerlo es por la falta de tiempo.



"Si alguien con mucha devoción lo hace no se le va a apartar, aunque es cierto que se le suele avisar a la gente que procure no besar el anillo. En una ceremonia de toma de posesión un obispo puede saludar a 1 000 o 2 000 personas. La idea es hacerlo rápido".



En la conferencia, los obispos aprobaron un documento final, en el cual se incluyen tres peticiones. La solicitud encarga a la Iglesia no discriminar a los grupos homosexuales, mayor espacio de participación de mujeres en la Iglesia y, por último, la toma de conciencia de los abusos por parte del clérigo.



"Si a menudo no os hemos escuchado; si, en lugar de abrir vuestro corazón, os hemos llenado los oídos. Como Iglesia de Jesús deseamos escucharos con amor", expresó el papa Francisco.