Una noticia positiva en medio de la pandemia: hoteles vacíos de París albergan a los sintecho

En tiempos normales, el Hotel Avenir Montmartre es un imán turístico con sus vistas a la Torre Eiffel y la basílica del Sacré Coeur, pero el covid-19 ha asustado a los huéspedes habituales. En cambio, el hotel ha abierto sus puertas a las personas sin hogar.

La dirección del hotel parisino ha cedido sus habitaciones durante un año a la organización benéfica para personas sin hogar Emmaüs Solidarité, que las usa ahora para alojar a personas que de otro modo estarían en la calle.



Si no fuera por su habitación en el hotel, Ibrahim, un solicitante de asilo de Mali, estaría durmiendo en las cocinas de los restaurantes donde realiza trabajos ocasionales o, en su defecto, al aire libre.



"Cuando acababa de llegar (a París), no conocía a nadie. Me movía por viviendas temporales, a veces dormía en la cocina, o al lado del cubo de la basura", dijo.



"Algunos días encuentro un trabajo pequeño, y gano unos 40 euros, 30 euros, 50 euros y salgo. Cuando encuentro estos trabajos, pago un hotel, que cuesta 30 euros, para pasar la noche. Pero no puedo hacer esto toda mi vida", señaló.



En el Hotel Avenir Montmartre, el costo de su habitación lo cubre la organización benéfica. Los residentes reciben tres comidas al día en la sala de desayunos del hotel, y cada habitación tiene un televisor y un baño con ducha.



Para la organización benéfica, el hotel ofrece una base segura desde la que pueden intentar ayudar a reconstruir las vidas de los residentes. La organización benéfica cubre los costos con ayuda del gobierno.



Muchos residentes tienen enfermedades físicas o mentales por vivir en la calle y el trauma que han experimentado, dijo el director general de Emmaüs, Bruno Morel. La organización benéfica tiene como objetivo ayudarles a romper el ciclo de la falta de vivienda, dijo.



"El día que llegué, dije, ¡genial!", afirmó Ibrahim respecto al hotel. "Veo el futuro. Llegará el día en que mi vida cambiará".