Este 15 de mayo del 2020 se inicia el pago de la segunda fase del bono de protección familiar por la emergencia

Desde este viernes 15 de mayo del 2020 arranca la segunda fase de pago del Bono de Protección Familiar por la Emergencia, con fondos gestionados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a solventar necesidades económicas de 550 000 familias de los sectores vulnerables en el contexto de la crisis por el covid-19, informó este jueves el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En esta segunda fase, los usuarios recibirán un solo pago de USD 120 para que no tengan que acudir 2 veces a las agencias bancarias o corresponsales no financieros. El pago se mantendrá de acuerdo al último dígito de la cédula de ciudadanía.



En esta fase, el pago se realizará en 2 etapas; en la primera cobrarán 422 000 familias beneficiarias desde este viernes 15 de mayo y en la segunda se pagará a los 130 000 restantes a partir del 1 de junio del 2020.



El Mies realizó, desde jueves 14 de mayo, la primera notificación de cobro a cien mil beneficiarios cuya cédula termina en los dígitos 5 y 6 vía mensajería celular.



¿Cómo saber si es beneficiario del nuevo bono?



La comunidad puede consultar si es beneficiaria de la segunda etapa del Bono de Protección Familiar por la Emergencia, en la plataforma habilitada por el MIES desde el 30 de abril. Es necesario el número de cédula.



1.- Ingrese a la página web www.inclusion.gob.ec .

2.- De clic en la opción: 'Conoce si eres beneficiario del Bono de Protección Familiar por la Emergencia'.

3.- Se abrirá la página: Consulta de usuarios del Bono - Pensiones y Contingencia.

4.- Marque en el recuadro que indica 'No soy un robot'.

5.- Luego digite su número de cédula y de clic en el recuadro azul que se despliega en la pantalla para conocer si es beneficiario.



Además de la página web, las personas interesadas pueden consultar si son beneficiarias llamando al call center del MIES 1800 002 002.



¿Cómo y dónde cobrar el bono?

Para evitar aglomeraciones al salir de casa a recibir el Bono de Protección Familiar se activó un cobro único de USD 120 en 10 200 puntos de pago distribuidos en el país, a través de la red financiera nacional. Se incluyen el Banco del Barrio, Tu Banco Banco, Mi Vecino, Banco Aquí que funcionan en tiendas, farmacias y pequeños supermercados. En este link puede consultar los puntos de pago por ciudad.



Los beneficiarios de la primera etapa, que no pudieron cobrar durante abril también podrán acceder al cobro único de 120 en mayo.



El método de pago es de acuerdo al número de cédula del beneficiario. Este mes de mayo el pago se inicio el 6.

Pago del bono de acuerdo con el número de cédula. Foto: Captura



Con el objetivo de alcanzar a todas las familias beneficiarias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, la Cartera de Estado anunció que a partir de esta semana se implementaron puntos de información atendidos por técnicos del Mies. “Esta iniciativa se da para facilitar información a los usuarios que no cuenten con los medios tecnológicos para conocer si acceden al Bono y en qué lugares pueden recibir su dinero. Estamos trabajando para mejorar cada día el servicio, por lo que en los próximos días ampliaremos estos puntos de información”, señaló el Coordinador Zonal 4 del MIES, Kevin Barreto.



Por el momento, estas mesas de información se ubican en los exteriores de las agencias de BanEcuador de Portoviejo, Manta, Jaramijó, Jipijapa, Montecristi, Paján, Pedernales, Bahía de Caráquez y Santo Domingo de los Tsáchilas.



La institución recuerda a los beneficiarios, que están obligados a cumplir las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas y el distanciamiento en las filas de espera en todos los puntos de pagos. De esta forma serán corresponsables de su seguridad y la de sus familias.