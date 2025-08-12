El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, confirmó que comparecerá a la audiencia de juzgamiento convocada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para el próximo sábado 23 de agosto de 2025, a las 08:30. La diligencia se realizará en el edificio de la Corte Provincial, ubicado en las calles Diego de Almagro y 6 de Diciembre.

Más noticias

Audiencia de juzgamiento contra Pabel Muñoz

La causa judicial contra Pabel Muñoz surge de la denuncia presentada por Néstor Marroquín, quien acusa a Muñoz de supuestos daños a su imagen pública.

El conflicto entre ambos se originó tras el pedido de revocatoria de mandato que Marroquín impulsó contra el burgomaestre, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionara en 2024 a Muñoz por actos proselitistas a favor de la excandidata presidencial Luisa González.

El TCE impuso una multa de 9 200 dólares y ordenó disculpas públicas. Marroquín sostiene que, pese a esta sanción administrativa, procede la revocatoria y ha recolectado más de 210 000 firmas, superando el mínimo exigido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso de validación está en curso.

Declaraciones que originaron la denuncia

El 22 de mayo de 2025, en una entrevista radial, Muñoz advirtió a la ciudadanía sobre la recolección de firmas, señalando: “Son unos tránsfugas, el mismo promotor tuvo una sentencia de ámbito penal”. Marroquín respondió con una denuncia, alegando que no tiene antecedentes penales y que el comentario afectó su reputación.

Estamos listos para informar y conversar con la ciudad. Conéctense a la rueda de prensa en vivo. https://t.co/gKHYS5lKiV — Pabel Muñoz L. (@pabelml) August 12, 2025

Pabel Muñoz anuncia su asistencia a audiencia de juzgamiento

Durante una rueda de prensa este 12 de agosto de 2025, Muñoz aseguró que asistirá a la audiencia. “Evidentemente, nosotros cumpliremos, vamos a ejercer nuestro derecho a la defensa. La forma de ejercerla es asistir a la audiencia”, dijo.

El Alcalde calificó a sus acusadores como “misteriosos desestabilizadores” y sostuvo que el proceso busca entorpecer la gestión municipal.

“Yo, como Alcalde de Quito, tengo una sola prioridad cumplirle a la ciudadanía quiteña con las 3 001 obras que estamos haciendo”, enfatizó.

Advertencia judicial

La Corte Provincial de Justicia advirtió que, en caso de inasistencia, se dispondrá la detención inmediata del alcalde. Además, las partes tienen hasta tres días antes de la audiencia para anunciar sus pruebas.

Con respecto a las advertencias de la justicia, señaló que las mismo están previstas para todas las personas que están llamadas en un proceso similar. “Yo quiero entenderlo así, porque si no habría una dedicatoria de la justicia, que espero que no sea así”, agregó.