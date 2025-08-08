La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha llamó al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a que comparezca a la audiencia de juzgamiento, tras la denuncia presentada por Néstor Marroquín.

Pabel Muñoz fue citado a audiencia de juzgamiento

La Corte de Pichincha convocó este viernes 8 de agosto de 2025 al Alcalde de Quito a una audiencia de juzgamiento. La notificación se realizó por vía electrónica y de forma presencial, en el Palacio Municipal.

La audiencia de juzgamiento se dará por la denuncia que presentó Néstor Marroquín en contra del burgomaestre por supuestos daños a su imagen pública.

Disputa entre Nelson Marroquín y Pabel Muñoz

La disputa entre Marroquín y Muñoz no es reciente. Se remonta al pedido de revocatoria que hizo el ciudadano contra el Alcalde de Quito luego de las elecciones presidenciales. Muñoz apareció en redes sociales promocionando a la entonces candidata Luisa González sin autorización.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó en 2024 a Pabel Muñoz por estos actos proselitistas. El Alcalde recibió una multa de 9 200 dólares y fue obligado a ofrecer disculpas públicas.

Marroquín insiste en este fallo; considera que si bien esta fue una sanción administrativa, se debe aplicar su revocatoria. Para ello, inició la recolección de firmas para presentarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE)

Por su parte, Muñoz alega que no se le puede sancionar por la misma infracción.

Recolección de firmas superó lo necesario

Para dar trámite a la revocatoria, el CNE exige al menos 206 000 firmas válidas, equivalentes al 10% del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito.

Hasta el 10 de julio de 2025, el colectivo Cuida tu Voto, liderado por Néstor Marroquín, superó las 210 000 rúbricas. Estas deberán ser revisadas por el CNE.

Pese a ello, Marroquín indicó que seguirán con la recolección de firmas hasta el 3 de octubre. El plazo máximo de entrega es el 5 de octubre.

Muñoz se refirió a Marroquín

Esta acción enemistó al ciudadano con Muñoz. Justamente, el Alcalde se refirió al tema y al promotor el 22 de mayo en una entrevista en Radio Centro.

En su intervención, mencionó “Tengan mucho cuidado de quiénes le están haciendo firmar, y qué le están haciendo firmar. (Son) unos tránsfugas, el mismo promotor tuvo una sentencia de ámbito penal”.

Estas declaraciones hicieron que Néstor Marroquín lo denunciara por supuestamente dañar su imagen pública. Argumentó que no tiene procesos penales en su contra.

Corte Provincial de Justicia de Pichincha fijó fecha y hora de audiencia

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha admitió a trámite la denuncia este 6 de agosto. Dos días después, este viernes, se conoció la fecha y hora de la audiencia de juzgamiento.

La diligencia se realizará el sábado 23 de agosto del 2025, a las 08:30, de forma presencial en el edificio de la Corte Provincial, ubicado en las calles Diego de Almagro y 6 de Diciembre.

Entidad hizo una advertencia

El documento legal advierte algo importante: Si Muñoz no se presenta, se dispondrá su inmediata detención.

Además, se concedió un plazo máximo de tres días antes de la diligencia para anunciar las pruebas.

