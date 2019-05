Otto Sonnenholzner: ‘Hay que tratar de cerrar las mesas hasta noviembre’

LEA TAMBIÉN

¿Cuál fue la reacción tras el anuncio del Acuerdo Nacional?

Hemos estado trabajando en, si se quiere, la carpintería, en cómo van a funcionar la estructura, la metodología, las mesas, los temas. Pero la expectativa es grande, la aceptación del evento ha sido muy buena. Creemos que tiene que ser un tema así de amplio, para que tenga el peso que necesita tener para perdurar en el tiempo, y que sean objetivos a los que podamos dar seguimiento en el futuro.

Van a estar seis sectores sociales en las mesas. En una estarán los gremios y los sindicalistas...

Según las mesas, en ese caso es la mesa de competitividad y empleo.



Que es la más importante...

No sé si es la más importante. Todas tienen una relevancia muy alta para nosotros. Para mí, si me da a escoger, la más importante es la de educación, porque todo parte desde ahí. Hay que acordar que la educación debe ser de valores, de principios, que debe alejar para siempre el adoctrinamiento en las escuelas. Si logramos eso, tal vez nos tardaremos más, pero habremos resuelto todos los demás problemas en el futuro. Todas son importantes, pero si vamos a hablar de lo coyuntural, la falta de empleo es una de las principales preocupaciones de la gente, y hay una discusión entre el sector empresarial y el sector sindical. La discusión existe y somos conscientes de ella.



El problema es que los trabajadores no van a ir.

Entiendo que hay varias centrales sindicales, una ha dicho que no va a participar y lo lamento.



Es el FUT, la central más grande...

Claro. Pero ¿cuántos agremiados tiene? El sector de los empleadores es mucho más amplio que solo los sindicatos. Evidentemente también tienen que ir los que están buscando y no tienen un empleo. Ojalá la posición de las centrales sindicales sea cómo lograr ampliar las bases, no en función de ver cómo logramos más dentro de un empleo, sino cómo ampliamos a más ecuatorianos con un empleo formal.

¿Ya está definido un cronograma para las mesas?

Más que un cronograma, la idea es que en los primeros 45 días tengamos algunas cosas resueltas en todas las mesas y poder dar resultados de los acuerdos progresivamente. Acá hemos puesto resultados primarios en 45 días y hay que tratar de cerrar las mesas hasta noviembre. No quiero ser tajante en esto, porque si hay cosas que podemos seguir dialogando para llegar a acuerdo, lo valoraremos.



¿Y cuál sería la segunda mesa que se instale?

En casi todas las mesas hay diálogos avanzados. Si se habla de la mesa de Democracia e institucionalidad, lo hay; en la de Empleo y competitividad, también. Lo que estamos haciendo es pasar a la etapa de los acuerdos. Lo del evento de Educación es importante, estábamos avanzando; y en las demás mesas veremos cómo hacemos el seguimiento, si se hacen con eventos o no.

¿Cómo se van a conformar las mesas?

Tienen una conformación de representación de sociedad civil, gremial, partidos políticos, instituciones del Estado y Gobierno Nacional, con un número aproximado de 12 personas por mesa, porque en ninguna va a ser igual y con un tema que es fundamental: hay que superar esta gran mentira que se quiso imponer, que para tener derecho a opinar había que ganar una elección. El Gobierno ha demostrado que escucha y vamos a demostrar que pondremos en práctica el criterio de los demás, a pesar de que no hayan ganado una elección.



La mayoría de ecuatorianos no está interesada en participar en la política y eso no significa que no tengan mejores ideas que quienes estamos aquí. El simple hecho de superar ese falso concepto que se quiso imponer, autoritariamente por cierto, es bastante para el país.



¿Cuándo se tendrán los nombres de las 12 personas de las siete mesas?

Las de educación las va a presentar mañana (hoy) el Ministro de Educación, y progresivamente, cada Ministro encargado de las mesas entregará esa nómina. En las mesas, el Gobierno es uno más, por cierto. Nosotros organizamos, pero somos una voz más que tiene que ver cómo canaliza esos resultados a través de las diferentes instituciones o instancias que se decidan en las mesas.



¿Cómo se sistematizarán esas ideas?

Ya hay temas para discutir, muy básicos. No significa que no se puedan sumar más, pero vamos a iniciar con temas puntuales. En el caso de competitividad, el tema central será la generación de empleo, pero hay otros temas, como el desarrollo del Plan Maestro Logístico del Ecuador y queremos que sea en consenso. En Educación, los valores y principios. Estos temas fueron los que recibimos en el diálogo. En función de eso, según lo que se resuelva, se tomarán acciones que van desde un decreto, una reforma legal, o una simple decisión de cambio en un reglamento. Desde la Vicepresidencia daremos seguimiento, a nivel de Asamblea Nacional. Pero además invitamos a los actores de las mesas a que también ayuden con el seguimiento.



En la última entrevista, usted manifestó que una de las posibles acciones que se podría implementar es una consulta popular, para viabilizar estas propuestas. ¿Se mantiene?

Nunca fue una prioridad. Yo decía que ese es uno de los caminos, según las decisiones que se tomen. Ahora, las consultas populares, en el caso de la mesa de Democracia e Institucionalidad, que es la única por donde podría derivarse un tema de consulta popular, ya hay una iniciativa en ese sentido y que seguramente la vamos a tratar en al mesa. Me refiero a la iniciativa del señor (Julio César) Trujillo (para eliminar el Cpccs).



Entonces, ¿la consulta no es prioridad?

Lo que pasa es que no me puedo anticipar. ¿Y si encontramos otras alternativas?