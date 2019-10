Oposición boliviana dividida entre “voto útil” o “voto castigo” contra Evo Morales

LEA TAMBIÉN

La oposición presagia una derrota de Evo Morales y a dos semanas de las elecciones en Bolivia impulsa un “voto útil” o un “voto castigo” como estrategias para impedir que el mandatario acceda a un cuarto mandato consecutivo.

El “voto útil” pide concentrar el sufragio en el expresidente Carlos Mesa, único candidato, según todos los sondeos, que puede hacer frente a Morales. Otros ponen énfasis en criticar 13 años de despilfarro y corrupción a la hora de reclamar un “voto castigo”.



Ambas ideas comenzaron a fraguarse en cabildos populares realizados en la última semana en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, las regiones más desarrolladas y pobladas del país.



La politóloga y académica Ximena Costa, diputada de oposición, cree que Morales, luego de pasados triunfos electorales “en los que contó con el apoyo masivo de la mayoría de la población, hoy no lo tiene”.



“Pueden perder el poder por el voto popular, porque el pueblo boliviano así lo ha decidido (porque) no corresponde que bajo el discurso democrático quieran quedarse eternamente enroscados en el poder ” , apuntó.



Un cabildo en La Paz rechazó el jueves 10 de octubre del 2019 la postulación de Morales y resolvió además desconocer un eventual triunfo del gobernante “activando los mecanismos de desobediencia civil democrática”.



“Todo lo democrático no asusta, sino enseña a valorar en su justa dimensión qué está hablando la gente (....), eso para nosotros es una enseñanza, es una cátedra política”, reaccionó el vicepresidente Álvaro García, que también busca su reelección.



Los sondeos no logran establecer si Morales triunfará en primera vuelta o irá a un balotaje, en el que podría ser derrotado por Mesa al capitalizar todo el descontento de la oposición, hoy fragmentada en ocho candidaturas.

Unos 7,8 millones de bolivianos irán el domingo 20 de octubre del 2019 a las urnas para renovar presidente y vicepresidente, además de 36 senadores y 130 diputados, para el período 2020-2025.