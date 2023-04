Actores sociales, con opiniones divididas ante la autorización para el porte de armas

La autorización de portar armas causa temor en varios sectores de la sociedad. Foto: Pexels

El Decreto Ejecutivo No. 707, que autoriza la tenencia y porte de armas, ha generado reacciones encontradas en diversos sectores de la sociedad. Aunque algunos están de acuerdo debido a la ola delictiva que en los últimos meses está azotando al país, otros se oponen pues consideran que esta medida lo que hará será aumentar la violencia.

Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y director del Partido Sociedad Patriótica (PSP), considera que el porte de armas puede funcionar para generar un ambiente disuasivo hacia el delincuente, ya que este no podrá actuar con total ventaja "como hasta ahora, pues sabían que la persona no estaba armada. Ahora la víctima o cualquiera que se encuentre en el lugar puede tener un arma".

En diálogo con EL COMERCIO, Gutiérrez señaló que "desde mi punto de vista se justifica el porte de armas". Especificó que el arma no se le dará a cualquiera. "Se debe cumplir ciertos requisitos, como no tener antecedentes penales; estar en un equilibrio emocional, que se lo justifica con un examen sicológico. También debe someterse a un entrenamiento para saber usar el arma. Y debe estar bajo el control permanente de la fuerza pública. El permiso se lo debe renovar cada año".

El exMandatario recalcó además que el permiso es para armas pequeñas. "Es un arma defensiva, no es un fusil, es un revólver, una pistola de pequeño calibre para defensa personal, para evitar que algún delincuente lo asalte o asesine".

"Yo he sido uno de los que permanentemente insistía en volver a portar armas para defendernos nosotros, nuestra familia y nuestro patrimonio", afirmó Gutiérrez, quien recordó que deben ser armas que se compren en locales comerciales autorizados. Así las FF.AA. mantendrán un control de los establecimientos. Y la persona debe tener la factura de compra del arma para sacar el permiso.

Seguridad ciudadana

Lucio Gutiérrez manifestó a este medio que la seguridad ciudadana es una obligación y responsabilidad del Gobierno Nacional. Pero "ante el índice delincuencial que actualmente tenemos en Ecuador, el Estado no es capaz de garantizar la seguridad ciudadana porque no se puede prever. Un policía puede rondar pero no puede estar en todo lugar, a cada instante."

"En esta situación los ciudadanos tenemos que darnos nuestra propia seguridad, debemos colaborar con la fuerza pública. La situación coyuntural que vivimos en Ecuador amerita que los ciudadanos podamos portar armas", indicó el director del PSP..

El Expresidente puntualizó que "todos queremos que baje la delincuencia en Ecuador. Nadie quiere que continúe esta situación de zozobra, de tragedia nacional que significa la inseguridad ciudadana. El sicariato se está volviendo algo normal y eso amerita que los ciudadanos podamos portar armas para poder defendernos de los delincuentes".

También especificó que quien haga mal uso del arma tendrá su sanción porque esta es para defensa personal, no para atacar o agredir. "Es para defenderse de un delincuente, no para usarla en una pelea normal".

A favor y en contra

El Partido Social Cristiano (PSC) y aliados también expresaron su respaldo a la medida. En un comunicado firmado por Jaime Nebot, presidente vitalicio del PSC; Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido; y Esteban Torres Cobo, coordinador de bancada PSC La 6 y Aliados, recordaron que ellos han "propuesto y apoyado tradicional y permanentemente, la mano dura y las leyes para afrontar y resolver estos problemas".

Según el documento, solo en este período legislativo ha votado a favor de nueve leyes en materia de seguridad, incluyendo la última enviada por el gobierno.

Por lo tanto, indican que "apoyamos el Decreto que acaba de dictar el Presidente de la República; tenemos dos años pidiendo que se haga ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo".

El PSC considera que "están bien las intenciones, las declaraciones, la teoría y las propias leyes; pero éstas no solucionan nada sino se aplican las acciones pertinentes, que deben ser inmediatas, permanentes, financiadas y coordinadas".

Finalmente sostienen que su posición es coherente con lo que siempre han sostenido y practicado. "Nada tiene ni tendrá que ver con el Juicio Político al Presidente de la República, respecto del cual nuestra posición es conocida"

Por su parte Leonidas Iza, presidente de la Conaie, denunció que la sede del movimiento en Bolívar fue atacada y amenazada. Aseguró que el libre porte de armas "fomentará la aparición de grupos paramilitares, viejo anhelo de las élites para control social". En su cuenta de Twitter aseguró que el presidente Lasso "ya es el responsable de este baño de sangre. ¡Debemos decir basta!".

Las decisiones populistas no son la solución a los problemas que vive el país, la seguridad de los ecuatorianos es una tarea del Gobierno.



"Solo aumenta la violencia"

El analista político Mauro Andino Espinosa afirmó en sus redes sociales que no hay evidencia empírica que demuestre que armar a la sociedad disminuya la criminalidad. "Al contrario, solo aumenta la violencia. El Estado no puede renunciar al monopolio exclusivo del uso de la fuerza. La seguridad dejó de ser un derecho. Hemos pasado al ¡sálvese quien pueda!".

Por su parte Patricia Núñez, asambleísta de UNES, consideró que "la inseguridad no se resuelve con el libre porte de armas, se lo hace: Generando empleo, reduciendo la pobreza, fortaleciendo la institucionalidad, dotando de presupuesto a la Policía, incrementando efectivos policiales".

Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, sobre la autorización para la tenencia y porte de armas, afirmó que "las decisiones populistas no son la solución a los problemas que vive el país, la seguridad de los ecuatorianos es una tarea del Gobierno". E invitó al presidente Lasso a actuar. "Tiene las herramientas necesarias para hacerlo, trabajemos en conjunto por la paz que tanto anhelamos".

La Universidad de Cuenca emitió también un comunicado rechazando "categórica y enérgicamente" la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil.

El Alma Mater considera que "esta medida transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección. Además, estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social. Esto perjudicará a las y los ecuatorianos, especialmente a las personas más vulnerables, que sufrirán los efectos de la exacerbación de la violencia".

Según la Universidad, debido a las serias implicaciones de esta medida "demandamos al Presidente de la República corregir inmediatamente este grave error y asumir su deber de formular verdaderas políticas públicas para la prevención de la violencia, promoción de la justicia social, la inclusión y la convivencia armónica".

