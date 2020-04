Los operativos en los mercados de Quito se refuerzan

LEA TAMBIÉN

Empujaron a los agentes, rompieron el cerco policial e ingresaron, a la fuerza, al centro de abastos. Los clientes del mercado Mayorista (ubicado en el sur de la capital) hicieron caso omiso a la decisión del Municipio de no permitir el ingreso de particulares al lugar y solo habilitarlo para ventas al por mayor, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios del covid-19.

Desde las 06:00 de este viernes 3 de abril del 2020, un equipo conformado por la Intendencia de Pichincha y el Municipio desplegó un operativo en el centro de abastos para que la gente cumpla la disposición. Agentes metropolitanos colocaron vallas metálicas en los exteriores del establecimiento para controlar el orden. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegó un operativo de movilidad, restringiendo el paso en el redondel de la av. Teniente Ortiz. Aún así hubo disputas.



Aproximadamente a las 06:30, un grupo de personas, entre ellos comerciantes informales, se reunió en las afueras del centro de abastos y exigió entrar a realizar compras.



Ante la negativa de las autoridades, algunas camionetas se abrieron paso, y las personas aprovecharon el momento para correr, a la fuerza, hacia el interior, muchas de ellas ni siquiera usaban mascarillas.



Los miembros de la Policía y cerca de 50 uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden intentaron contener la arremetida, pero tomar el control les tomó unos minutos.



Daniela Valarezo, intendenta de Pichincha, indicó que no se reportaron heridos ni detenidos y recorrió el mercado en compañía de los comisarios y resguardo policial y militar verificando que en el interior del lugar se cumplan las medidas sanitarias obligatorias, como el uso de mascarilla y guantes.



La vicepresidenta de la plataforma 3 que comercializa hortalizas en el Mayorista, Rocío Toaza, contó que se reunieron con las autoridades del mercado para analizar la nueva disposición. A su juicio, hubo problemas porque los uniformados no les permitieron ingresar a los comerciantes. “Nos dijeron que se iba a permitir la venta solo al por mayor, pero hoy fue un caos”, manifestó.



En el interior del centro de abastos, algunos locales abrieron las puertas para atender al público, otros no lo hicieron.



Los camiones descargaban los productos de primera necesidad en cada puesto mientras se reforzaron los controles en los accesos con policías.



Los comerciantes mostraron su preocupación ya que todos los sábados se realiza una feria en el centro de abastos y cientos de personas acuden para proveerse de alimentos. Temen que las personas intenten ingresar y se forme otro problema.



Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, indicó que los operativos se mantendrán permanentemente en ese centro de abastos y sus alrededores, y a lo largo de la ciudad para verificar que se cumplan las disposiciones, como el ingreso restringido dependiendo del último número de la cédula.



La Alcaldía indicó que algunos mercados se han cerrado por falta de clientes, o porque sus vendedores, al ser de la tercera edad, no estaban asistiendo a los puestos Al momento, están operativos 16. Este fin de semana, 13 ferias de venta de alimentos abrirán sus puertas al público.



Según el Municipio, se controlará que todos estos espacios cumplan con medidas sanitarias, tanto por parte de vendedores como de clientes.