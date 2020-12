Ni los operativos frenaron las aglomeraciones en el Centro Histórico de Quito

Este sábado 19 de diciembre del 2020, 10:00, las ocho cuadras de la calle Chile, desde la avenida Pichincha hasta la calle Imbabura, en el Centro HIstórico de Quito, se llenaron de comerciantes autónomos, peatones y efectivos de varias entidades del eje de Seguridad del Municipio capitalino y del gobierno nacional. Era imposible caminar sin rozarse o evitar los gritos de los mercaderes ofreciendo sus artículos.

Al final de la calle, sentido oriente-occidente, a los pies del centro comercial del ahorro Hermano Miguel las aglomeraciones eran más apretadas, pero a las 10:25 un escuadrón de policías nacionales se abrió pasó entre la gente y fue “limpiando” la acera de las decenas de comerciantes que en ese momento estaban en el punto. También participaron los motorizados del Cuerpo de Agentes Metropolitanos.



Esa acción fue parte de los operativos de controles del espacio público y aglomeraciones que se reactivaron este sábado en el Centro de Quito. Este punto es uno de los más conflictivo de la ciudad, por eso fue dividido en siete cuadrantes de acuerdo con las dinámicas y problemáticas de cada sector.

Por unos minutos, el tramo de la Chile, entre la Imbabura y la Cuenca, quedó relativamente vacío y los dueños de los negocios aliviados por unos momentos: “esta paz será por unos momentos porque, una vez que se marchan los municipales, los informales regresar con más fuerza”, dijo Olga Becerra, cliente de un local de lencería.



No exagera, pues al cabo de 15 minutos los autónomos volvieron a ocupar sus sitios en la acera para vender desde medias hasta blusas, zapatos, ollas, papel higiénico, entre otros muchos productos.



A lo largo del día se planificó hacer cinco operativos. El primero fue a las 03:00, en los alrededores de El Tejar, donde se encuentran los centros de comercio popular de la zona. Allí participaron 180 personas del Municipio de Quito (Secretaria de Seguridad, Cuerpo de Agentes Metropolitanos y Agencia Metropolitana de Control), Policía Nacional y Ejército.



Todos se concentraron en el punto para evitar que los comerciantes, quienes hacen su feria todos los sábados y martes, se apoderen del espacio público, contó Mauricio Domínguez, de la Agencia Metropolitana de Control.



Un segundo control se hizo a las 09:30, concretamente en las calles López, Hermano Miguel, Mejía e Imbabura. Por estas intersecciones hay “problemas de contrabando de tabaco y se pudo retener 15 cartones”, afirmó César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad.



A las 11:00, junto con 85 agentes, se hizo un tercer control vigilar que el espacio público esté libre y los peatones puedan circular libremente. Allí, en plena Plaza Grande los uniformados estaban con cuatro perros que ayudaron con la vigilancia: Zeuz I, Zeus II, Kira y Saimón.



El control del comercio autónomo fue un pedido expreso de los comerciantes formales de los 11 centros comerciales del ahorro de Quito: Hermano Miguel, Nuevo Amanecer, Ipiales Mires, El Tejar, La Merced, El Granado, Montúfar, San Martín, Ipiales del Sur, Ipiales del Norte y Chiriyacu.



Marlene Mañay, representante legal de esos puntos, recordó que los comerciantes de los centros populares ingresaron a los locales en el 2003 dejando limpias las calles del Centro Histórico y “ahora no es justo que hayamos dejado nuestros lugares de trabajo en las calles y ahora este nuevamente lleno de compañeros informales”.



Agregó que no están en contra de ellos, pero “lamentablemente no hay políticas públicas que implemente el Municipio para ubicar a esa gente, sabiendo de antemano que habrá un crecimiento. Es necesario que les ofrezcan puestos con dignidad”.



No niega que el comercio formal también se vio obligado a salir a las calles, “pues si encontramos llenas las calles y si no vendemos en los locales, obviamente tuvimos que salir a la calle. Mire, los pasillos de los centros del ahorro están vacíos y en las calles están llenas”, agregó.



El viernes tomaron la decisión de ingresar a los centros comerciales, y si ven que el Municipio desaloja las calles, no volverán a salir. Pero, “si vemos que no hay el debido control, los regularizados saldrá a las calles y ocuparán sus antiguos puestos”, apunta Mañay.



Por el lado de las autoridades, ofrecieron que los operativos preventivos continuarán varias veces al día en los siete cuadrantes que se dividió el Centro de Quito. Las mismas acciones se replicarán en otros sectores del Distrito de Quito.



Pero el trabajo es arduo, tanto que hasta son agredidos los agentes municipales; en lo que va de operativos, solo en el Centro de Quito, hay cinco efectivos con golpes y heridas leves, contó Domínguez. Admitió que “hay personas que no entienden la necesidad que tenemos de controlar el espacio público”.



Pasadas las 12:00 de este sábado, los efectivos de la Policía Nacional seguían apostados en la entrada principal del centro comercial del ahorro Hermano Miguel. El oficial Santiago Luna, jefe subrogante del Distrito Manuelita Sáenz, mencionó que el operativo conjunto se hizo en El Tejar para el control del buen uso de mascarilla, pero también la venta de comercio ilegal y control de extranjeros.



Para ello se movilizó a 58 uniformados, del Servicio Preventivo, UMO; Migración y cadetes de la Escuela de Policía. La idea es evitar novedades; y mañana irán a otro cuadrante del Centro Histórico, y así hasta el fin de año.