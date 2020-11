Expertos de la ONU alertan sobre intentos de países de acaparar vacunas contra el covid-19

Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas advirtió este lunes 9 de noviembre del 2020 que algunos países de la comunidad internacional están intentando acaparar futuras vacunas contra el covid-19 y garantizarlas sólo para su propio territorio, cuando la lucha contra la pandemia requiere cooperación internacional.

"Desafortunadamente, algunos gobiernos están tratando de garantizar la vacuna sólo para sus propios ciudadanos", denunciaron en un comunicado estos expertos, entre ellos los relatores de la ONU para el derecho a la salud (Tlaleng Makofeng) y la pobreza (Olivier de Schutter).



Los intentos de monopolizar una futura vacuna contra la enfermedad van contra la única solución a la crisis sanitaria, que es la de conseguir medios de inmunización disponibles para cualquier persona en el mundo, subrayaron los expertos, quienes aseguraron que "no hay lugar para el nacionalismo en la lucha contra la pandemia".



"Nadie estará seguro hasta que lo estemos todos", resumieron, para indicar que no es posible contener el avance de la pandemia sólo en un país sin hacerlo en el resto.



Por ello, los expertos llamaron a la cooperación entre países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo con el objetivo de asegurar que se compartan las tecnologías necesarias y el conocimiento sobre cualquier vacuna o tratamiento del covid-19.



En este sentido, la ONU instó a todos los países a apoyar la iniciativa Covax para el acceso equitativo y global de la futura vacuna liderada por la Alianza de Vacunas Gavi, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los expertos también se refirieron a las farmacéuticas y pidieron que no sitúen los beneficios económicos por encima de los derechos humanos y que acepten ciertas restricciones a las patentes sobre las vacunas que desarrollen.

En este sentido, dieron la bienvenida a la reciente petición por parte de India y Sudáfrica a la OMS de renunciar a ciertas disposiciones de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual en vacunas y otras herramientas contra la COVID-19 para mejorar la lucha contra la enfermedad.