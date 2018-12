ONG son aliadas de los niños del país

LEA TAMBIÉN

El objetivo es el mismo: velar por los derechos de los niños. No solo en diciembre sino todo el año. Pero por la temporada navideña, las 1 773 organizaciones nacionales que se concentran en esta población buscan sensibilizar y hacer corresponsable a la gente de su protección y bienestar.

Plan Internacional llegó al país en 1962 y es uno de 71 organismos internacionales que trabajan en Ecuador, según el registro de la Cancillería. Con su actual campaña, se enfocan en que la gente brinde un ‘regalo para siempre’. Esto es becas que hagan posible el acceso a la educación de niñas en riesgo.



Rossana Viteri, su presidenta, explica que trabajan en proyectos dedicados a niños y jóvenes desde los 0 hasta los 24 años, en ocho provincias.



Estas fechas son una oportunidad para que la ciudadanía se motive a donar. La idea es sumar padrinos para más de 200 becas. Entre el 2014-2017, por ejemplo, Plan ha apoyado a 1 627 513 niños y adolescentes.



En esta temporada, otras organizaciones buscan devolverles la sonrisa a los pequeños que enfrentan condiciones de pobreza, violencia o problemas de salud. Esa es la línea de las Voluntarias del Hospital Oncológico de Solca.



Esperanza Pólit es una de ellas. Hace 20 años inició su labor, es una de las fundadoras del grupo, que ahora reúne a 85 mujeres. Todo el año están apoyando a los pacientes y a sus familias. Ella aporta con terapias psicoemocionales.



Pero Navidad “tiene otro colorido -asegura- pues se trata de dar alegría a los más pequeños”. Obras de teatro, música, entrega de golosinas y juguetes fueron elementos para agasajar a los pacientes de Pediatría, el pasado jueves.



Hay otras ONG más grandes, que dedican su trabajo a la niñez, como Unicef. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumplió 72 años de creación el pasado 11 de diciembre.



En el país, con sus programas están presentes en Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Pedernales, Carchi y Huaquillas.



Sus campos de acción son la educación, poner fin a la discriminación y violencia, promover los derechos de niños, garantizar la nutrición y salud.



Para estas festividades la idea es sensibilizar y movilizar a la sociedad. Este año impulsan la campaña Navidad Azul, que se desarrollará desde hoy hasta el fin de semana.



De esta manera, el país es parte de una propuesta mundial que se lanzó a propósito del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el pasado 20 de noviembre. Para ello se colocarán algunos puestos en centros comerciales de Quito, para socializar el trabajo y captar aliados que puedan hacer donaciones.



La idea de involucrar a la gente al trabajo que hacen las instituciones sociales es para que conozcan otras realidades y, con ello, puedan cooperar. Lo dice Lucía Traves. Ella creó hace 18 años la Fundación de Osteogénisis Imperfecta. Lo hizo porque quería ayudar a otros niños y jóvenes que tienen esta enfermedad, la misma con la que su hija nació y que se convirtió en su motivación.



A través de convenios con médicos, hospitales y clínicas apoyan a 81 niños de todo el país con tratamientos, atención y evaluaciones médicas.



Para la Navidad el sentido es otro. Buscan que la gente done ‘un compañero’ para los niños.



Se trata de osos de peluches. Esos juguetes representan un acompañante de los niños con esta enfermedad -apunta Traves- pues debido a lo delicado de sus huesos, no pueden participar de juegos bruscos. Recuerda que su hija tuvo uno durante toda su infancia.



La gente puede ser parte de la iniciativa donando peluches en el parque Cumbayá, desde el jueves hasta el sábado, de 17:00 a 21:00. A lo largo del año también pueden aportar a través de la Fundación.



Hacer conciencia sobre los problemas que afectan a los niños es otro objetivo. A través de un video hecho por Rescate Escolar, la Fundación Amor y Fortaleza y Federación de Autismo se expone una idea: los verdaderos regalos no son materiales sino el amor, la comprensión y el buen trato.



La importancia de las organizaciones sociales radica en multiplicar esfuerzos, sostiene Manuel Martínez, de Pacto por la Niñez. Todavía falta voluntad política e interés de los gobiernos locales en solucionar los problemas que afectan a la infancia.

¿Cuáles? El trabajo infantil, la violencia y la deserción escolar son preocupaciones de todas estas organizaciones. Martínez destaca que hay avances gracias a las ONG, en el 2019 esperan concretar la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia.