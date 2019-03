Olivio Sarzoza: ‘Conmigo habrá integración del transporte y la seguridad’

LEA TAMBIÉN

Olivio Sarzoza nació en Pujilí. Tiene un gusto especial: dice que le agrada ir por la calle Bolivia, pues le trae el recuerdo de cuando vino por primera vez a Quito. La empinada vía era la que caminaba diariamente para ir a su colegio, el Odilo Aguilar.

¿Por qué se decidió a la candidatura para alcalde?

Por los derechos de los ciudadanos, que hemos sido espectadores y nunca hemos sido actores. Vamos a representar esos derechos que han estado conculcados por los políticos de siempre.



Usted es de Cotopaxi. ¿Qué le trajo a Quito?

Vine a estudiar. Yo soy de la provincia de Cotopaxi, del cantón Pujilí. No conocía Quitó cuando vine hace 41 años, no sabía dónde coger el bus, pero aprendí a llegar a la Universidad Central, para dirigirme luego al Colegio Universitario Odilo Aguilar, donde estudié, porque en el colegio de mi ciudad no había la especialización de estudios sociales que me permitiera estudiar Leyes en la Universidad. Vine con la ilusión de conocer la capital.



¿Vino solo?

Solo. Posteriormente mi hermano vino a trabajar acá y vivíamos en el barrio Los Andes, en Chimbacalle. Muchos de mis amigos me llaman y me dicen: ¿te acuerdas que vos jugabas en el Estrella Roja, en la cancha de la Ciudadela México? Otros amigos recuerdan que hacía motocrós. Yo tenía una Yamaha 175 Enduro y me gustaba subir las montañas, porque no podía olvidarme de mi pueblo, de la hacienda de mi madre, donde teníamos vacas, caballos para pasearnos, para ir al campo. Esa propiedad está en Choasillí.

El Odilo Aguilar es un colegio bravo, apenas pasaba algo salían a las calles a protestar...



Peleábamos para que no se subiera el precio del pan, del arroz, del azúcar, de la leche, de los pasajes. Pero la pelea era por una defensa social, hoy los jóvenes se han olvidado de eso, pero nosotros teníamos ese impulso de luchar contra el malhadado gobierno de Osvaldo Hurtado. Galo García Feraud era ministro de Gobierno, tengo un mal recuerdo de él, porque me siguió un juicio por traición a la patria, cuando era un joven estudiante, de 16 o 17 años.



¿Cómo le fue ahí?

En este juicio, gracias a Dios, tuve el apoyo de los medios de comunicación y también de un abogado patrocinador, a quien no tenía con qué pagarle, pero la Federación de Estudiantes Secundarios pagó al abogado. Antes se levantaba el auto cabeza de proceso en la Intendencia General de Policía y se sacaban las órdenes de detención de la noche a la mañana, sin el debido proceso.



¿Y hubo excitación fiscal, como decía el antiguo Código Penal?

No. Se desechó en la primera fase. Yo era un joven estudiante, no era un delincuente. Recuerdo que pusieron en un diario: “Ha sido capturado el jefe de la guerrilla urbana”.



Ahora que ya han pasado los años... ¿en verdad fue guerrillero?

Jamás tuve vinculación con ningún movimiento guerrillero. Yo fui un estudiante secundario al que le gustaba pelear por las injusticias. Esas cosas a mí me enervaban porque le pegaban a la gente de escasos recursos. Como estudiante me gustaba invitarles a los compañeros a pelearnos en las calles para que no se den esas medidas, porque los gobiernos solo representaban a las grandes élites.



¿Cuáles son sus principales propuestas para la Alcaldía de Quito?

Prohibido en la administración de Olivio Sarzoza cortar el agua y la luz a los ciudadanos de Quito, porque es un derecho constitucional. Dos: actualización del catastro con los estudiantes de las universidades de las facultades de arquitectura e ingeniería, que ellos hagan levantamiento topográfico, los planos arquitectónicos, los planos estructurales y que todos los funcionarios revisen, firmen y entreguen a los ciudadanos sus escrituras, como establece el Cootad. En 30 días hábiles tienen que ser contestados los trámites.



¿Usted tiene algún plan sobre movilidad?

En la administración de Olivio Sarzoza estarán prohibidas las líneas de buses en sentido longitudinal, tienen que ir en sentido lateral, para que sean los alimentadores del servicio público, para que sea eficiente y ese servicio público tendrá una frecuencia de uno o dos minutos.



Habrá tarjetas electrónicas para que no haya peleas en el correteo ni por conseguir un pasajero. Ya basta de mentir que ‘hagamos caja común’ o que se organicen las compañías, no se van a poder organizar porque hay desacuerdos.



¿Que hará específicamente por la inseguridad?

Les doy una plataforma virtual a los transportistas de buses, taxis, busetas escolares y en recompensa ellos me dejan instalar las cámaras de los automóviles en los buses y se convierten en policías sin armas, que van a informar a través de esta plataforma dónde se cometen delitos en tiempo real. Si se está cometiendo un delito y pasa un taxi, informa y están 10 taxis a la redonda y se evita el delito.



¿Habrá integración entre seguridad y movilidad?

Sí. Conmigo habrá integración del transporte con la seguridad.



¿Dónde vio este modelo?

En Costa Rica, pero lo perfeccioné con el estudio de los técnicos de mi campaña.



¿Qué va a hacer con la recolección de basura?

Los políticos y los medios de comunicación dicen que el tema de la basura es trascendental. ¿Qué? ¿No podemos ni siquiera recoger la basura? Solución facilísima, si tenemos tantas organizaciones, si hay 36 000 barrios legalizados en Quito. ¿Dónde está los dirigentes barriales para que ayuden en la limpieza de la ciudad y formen microempresas emprendedoras de reciclaje? Nosotros ayudaremos a hacerlo.