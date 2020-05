La obesidad complica aún más los cuadros de pacientes con covid-19

LEA TAMBIÉN

Dos problemas complican el cuadro de pacientes con covid-19 que tienen sobrepeso. Uno: disfunción del sistema inmunológico, que les impide enfrentar al coronavirus. Y dos: tórax pequeño frente a un abdomen pronunciado, que disminuye la capacidad de ventilación pulmonar.

Así lo explica el médico internista Segundo Lasluisa. En el Hospital del IESS Carlos Andrade Marín (HCAM), apunta, del 30 al 40% de los infectados tiene sobrepeso.



En Ecuador, el 64,68% de la población de entre 19 y 59 años vive con sobrepeso y obesidad, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018. En Carchi, Manabí y Guayas hay más casos de este tipo.



El internista del HCAM recuerda que la obesidad es el inicio de trastornos metabólicos como triglicéridos, colesterol y ácido úrico altos. También da paso a presión alta o diabetes. “Esas alteraciones son problemas extras para quien enfrenta al covid-19”.



El médico Javier Butragueño, de la Obesity Management School, dice que al inicio de la pandemia el índice de masa corporal rara vez se mencionó entre los factores de riesgo significativos para el SARS-CoV-2. Se ve en los informes de China, Italia o EE.UU.



Sin embargo -asegura- el impacto del coronavirus en pacientes con obesidad no sorprende, dada la incidencia que tiene en la función pulmonar. El sobrepeso está asociado a disminución de los volúmenes pulmonares y aumento del trabajo respiratorio, entre otros.



En un estudio realizado en Wuhan –anota– se evidencia que la obesidad estuvo presente en el 47,6% de los casos; y la severa, en 28,2% de ellos.



En el IESS Quito Sur, cuatro de cada 10 positivos de coronavirus son obesos, cuenta la cirujana bariátrica Jenny Baca.



El 12 de abril, el estado de un paciente de 62 años con obesidad grado dos (moderada) y abdomen grande se agravó. Ingresó cuatro días antes sin mayor requerimiento de oxígeno. Pero en el cuarto día comenzó a deteriorarse.



“El resto de signos vitales se mantenía normal pero necesitaba más oxígeno”. Esa noche llevaba 10 días de síntomas, seis en casa y cuatro en el hospital. En seis horas pasó de requerir de 3 a 7 litros de oxígeno. En la madrugada, 10 litros. Por eso fue a cuidados intensivos.



Los médicos en Ecuador sí toman en cuenta el índice de masa corporal, es decir la relación altura-peso de pacientes.



La Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad enciende las alarmas y dice que estas personas son particularmente vulnerables a los efectos del nuevo coronavirus, y parecen tener una mayor tasa de complicaciones graves. Expertos recomiendan que se “se refugien en casa”, como otros colectivos de riesgo con enfermedades crónicas.



En el IESS Quito Sur, la mayoría de pacientes que entra a terapia intensiva es obeso, ya que sus músculos accesorios torácicos no son lo suficientemente fuertes para vencer el daño pulmonar y el peso del abdomen, dice Baca. “En Wuhan e Italia murieron más obesos mórbidos o severos”.



La obesidad afecta, independientemente de la edad. El cuadro de covid-19 se agrava en quien tiene sobrepeso, así sea de 40 a 50 o de 50 a 60 años, que “se supone no son población de tan alto riesgo”.