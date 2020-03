Cinco nuevos casos de covid-19 se confirmaron en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

En el seguimiento realizado a los contactos de la ecuatoriana, de 71 años, contagiada con covid-19, se determinó la existencia de cinco nuevos casos. Así suman seis diagnósticos positivos en Ecuador.

El domingo 1 de marzo del 2020, las autoridades sanitarias anunciaron que se amplió la vigilancia a 28 individuos más que estuvieron cerca de la mujer, que llegó a Ecuador el pasado 14 de febrero, desde España, donde residía. Es decir, la lista pasó de 149 a 177. A cinco de ellos, por presentar síntomas, se les practicó las pruebas, que resultaron positivas.



Pero ellos tienen síntomas leves y permanecen bajo observación en sus domicilios en Guayaquil y Babahoyo. Dos tienen comorbilidades (presencia de una o más enfermedades), explicó la ministra de Salud, Catalina Andramuño.



El seguimiento se hace a quienes proporcionaron cuidados sanitarios o personales o que compartieron la vivienda con la mujer. Además, a quienes estuvieron a menos de dos metros o sentados a dos puestos cerca de ella. Se explica en el Plan de Contingencia Operativo de Respuesta.

Para evitar el avance del virus, el Gobierno además amplió los controles a pasajeros que llegan de países como México o España, en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. Inicialmente, se anunciaron chequeos para quienes venían de China, Corea, Italia e Irán, por riesgo de contagio.

La dinámica de los controles implica captar al viajero. De eso se encarga el personal de Salud y Migración. Ellos les realizan un chequeo, que incluye la toma de la temperatura y de la presión. También, llenan el formulario, en el que constan datos informativos, contactos y sitios donde permanecerán en el país.



En aeropuertos como el Mariscal Sucre, en Tababela (Quito), paramédicos del Cuerpo de Bomberos se sumaron al control. Ellos, que trabajan en turnos de 12 horas, son un primer filtro cuando llegan los pasajeros, a quienes se les proporciona gel e información.



Con termómetros infrarrojos, informó uno de los expertos, identifican la temperatura del individuo en sitios como mejillas y frente. No hay contacto del aparato con el viajero.



Mientras que los usuarios del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, a diferencia de los vuelos en días anteriores, usaron mayoritariamente mascarillas durante su travesía. En la sala de arribos eso fue evidente.



Lidia Galarza, quien vive hace dos años en Madrid (España), usó un cubre bocas. Lo hizo tras conocer que hay un caso en el país y que llegó a Guayaquil desde el país europeo. “Hay que protegerse”.



En otros sectores de la ciudad porteña se evidencia una reducción en la afluencia de ciudadanos en farmacias y distribuidoras de medicina. El sábado se constató aglomeración para la búsqueda de mascarillas, alcohol y gel. En la calle Boyacá, en el centro, personas vendieron una mascarilla a USD 1. Eso generó malestar.



El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, dijo que seis personas fueron detenidas en Guayaquil por especulación de estos productos.



Mientras que en Quito aún se registra un desabastecimiento de estos insumos en los locales comerciales.

Los municipios de algunas ciudades costeras también han tomado medidas de prevención para enfrentar al virus. En Machala, Manta, Babahoyo y Daule, los comités de Operaciones de Emergencia (COE) se activaron y se tomaron medidas de prevención.



Desde el domingo, dos equipos médicos realizan evaluaciones a pasajeros del transporte terrestre que tengan origen en Guayas y Los Ríos, en la Terminal de Machala. Y se coordinará con las cooperativas que cubren la ruta Guayaquil-Machala y que no arriban a la estación, para que informen sobre algún cuadro de salud grave.

La Gobernación de El Oro reveló que en la capital y el resto de la provincia, no se prohibirá la asistencia a eventos masivos. En Manta y en Babahoyo sí fueron suspendidos hasta nueva orden. En Daule se reunió el COE cantonal y se decidió el cierre del parque acuático.



El sistema de transporte masivo Metrovía, en Guayaquil, multiplicará las medidas de aseo y desinfección dentro de sus paradas y unidades. El servicio será normal. En caso de existir usuarios con síntomas gripales, “rogamos evitar el uso de Metrovía para no propagar este virus”.



Los estudiantes de régimen Costa están en período de vacaciones. Hasta el momento, los cursos y talleres vacacionales se mantienen, dijo Kathia Banda, subsecretaria de Educación subrogante.

En Sierra-Amazonía, las clases serán normales pero se pidió a padres y madres de familia que eviten mandar a sus hijos si presentan síntomas gripales como tos o fiebre.



Anoche, en una cadena nacional, Lenín Moreno, presidente de la República, destacó las acciones que se realizan ante la presencia del covid-19. Dijo que se basan en recomendaciones internacionales y pidió que la población actúe en función de certezas, de información oficial y no de rumores.