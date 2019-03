El gobierno de Nueva Zelanda acuerda reformar la ley de armas tras atentado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Nueva Zelanda acordó hoy (18 de marzo del 2019) iniciar una reforma de la ley de armas tras el atentado de Chirstchurch que causó 50 muertos y 50 heridos, y crear una comisión que evalúe la actuación previa de las autoridades.

La primera ministra del país oceánico, Jacinda Ardern, aseguró que su gabinete está "completamente unido" respecto a la reforma legal acordada "en principio" y cuyo contenido se anunciará en un plazo de 10 días tras los ataques del viernes 15 de marzo del 2019 en dos mezquitas.



"Hay muchos neozelandeses que cuestionan que haya armas semiautomáticas disponibles", dijo en rueda de prensa Ardern, que evitó precisar si la reforma incluirá, tal como se esperaba que anunciara, la prohibición de este tipo de armas, utilizadas en el atentado.



"Hay detalles que hay que mirar. No se trata solo de ciertos puntos de la ley. Es simplemente por esto que nos tomaremos un tiempo, para que salga bien", añadió al justificar el retraso.



Ardern subrayó que los ataques del viernes "pusieron de manifiesto una serie de debilidades en la ley de armas" de su país y que todo el Ejecutivo coincide en la necesidad de realizar cambios, incluido su socio de coalición, NZ First, que con anterioridad se había opuesto a ello.



El líder de este partido y viceprimer ministro, Wintson Peters, lo confirmó en la misma rueda de prensa, donde afirmó que tras los hechos del viernes "nuestro mundo cambió para siempre y también lo harán nuestras leyes".



La primera ministra neozelandesa añadió que la reforma no estará dirigida contra los propietarios de armas, en especial en zonas rurales, pero alentó a los que tengan armas en casa a entregarlas a la Policía.



"Si alguien tiene un arma y está preocupado por los hechos del viernes le invitamos a entregarla a la Policía y le animo a hacerlo", dijo.



Ardern añadió que una comisión revisará la serie de hechos que precedieron el atentado, incluidos los viajes y las actividades en Nueva Zelanda del atacante, el australiano Brenton Tarrant, y la actuación de varias agencias estatales de seguridad e inteligencia.



Entre otros, la primera ministra señaló que se analizarán "patrones de comportamiento" que suelen preceder a este tipo de incidentes, incluidos posibles efectos llamada, por lo que, señaló, se mantendrá el nivel de alerta "alto".



En la comparecencia, Jacinda Ardern llamó además a los responsables de todas las redes sociales a tomar medidas para prevenir la incitación al odio y la violencia, después de que Tarrant retransmitiera en directo por Facebook el ataque en la primera mezquita.



Ardern aseguró que Facebook e Instagram siguen retirando imágenes del atentado -después de que en las 24 horas posteriores al mismo retirara 1,5 millones de videos de la red- pero consideró que estas plataformas pueden hacer más.



"Llamaría a las plataformas de redes sociales a demostrar sentido de responsabilidad. Hay mucho trabajo que debe hacerse", insistió.

La primera ministra anunció que el gobierno de Nueva Zelanda también acordó celebrar un acto a nivel nacional en memoria de las víctimas, cuya fecha se anunciará más adelante para permitir que esta semana sean las familias las que hagan el luto.