Nueva Zelanda dice que el coronavirus ha sido 'eliminado' y levantará la mayoría de restricciones

Nueva Zelanda ha eliminado la transmisión del nuevo coronavirus y levantará todas las medidas de confinamiento, excepto las restricciones en las fronteras, dijo el lunes 8 de junio de 2020 la primera ministra Jacinda Ardern, convirtiendo a la nación del Pacífico Sur en uno de los primeros países en dar este paso.

El gobierno eliminó las restricciones al distanciamiento social desde la medianoche del lunes, al pasar del nivel 2 al nivel 1 de alerta nacional, dijo Ardern en una conferencia de prensa.



Los eventos públicos y privados, los negocios de venta al por menor y la hostelería, así como todo el transporte público podrían reanudarse sin las medidas de distanciamiento social que todavía están en vigor en gran parte del mundo.



"Aunque estamos en una posición más segura y fuerte, sigue sin haber un camino fácil de regreso a la vida anterior al covid-19, pero la determinación y atención que hemos tenido en la respuesta a esta crisis sanitaria se verán ahora reflejadas en nuestra reconstrucción económica", dijo Ardern.



"Aunque el trabajo no está acabado, no se puede negar que esto es un hito. Así que puedo terminar con un muy simple 'Gracias, Nueva Zelanda'".



No se registraron casos activos por primera vez desde que el virus llegó a Nueva Zelanda a finales de febrero, dijo el Ministerio de Salud. Nueva Zelanda ha confirmado 1 154 infecciones y 22 muertes por la enfermedad.



"Confiamos en haber eliminado la transmisión del virus en Nueva Zelanda por ahora, pero la eliminación no es un punto en el tiempo, es un esfuerzo sostenido", añadió Ardern.