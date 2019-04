196 niños darán vida a 10 escuelas rurales en la Costa 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si Eloisa Zapata avanzaba entre los materiales de construcción ellos la seguían. Si se detenía junto al salón, aún en remodelación, también lo hacían. El 6 de abril, un grupo de niños del recinto Tres Haciendas no se despegó de su nueva maestra.

El 22 de abril, cuando empiecen las clases en la Costa, 29 pequeños de esta comunidad volverán a dar vida a la escuela Río Guayas, en el cantón Marcelino Maridueña (Guayas).



Esta provincia registró una de las cifras más altas de establecimientos educativos afectados por la época lluviosa, según el más reciente informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (4 de abril).



De acuerdo con este balance, de las 207 instituciones afectadas en 14 provincias del país, 63 resultaron con daños por lluvias en Guayas. La mayoría son establecimientos fiscales (61 en total). La más afectada fue Manabí con 112.



Pero esta institución también será el primer plantel rural reabierto en la zona 5, que incluye 22 cantones de Guayas más Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos. Gastón Gagliardo es el coordinador del Ministerio de Educación en esta zona y explica que entre julio y noviembre abrirán 110 establecimientos en total.



En una primera fase serán 10 en toda la Costa, donde estudiarán 196 niños. La proyección del Gobierno es llegar a 1 000, para 50 000 estudiantes.



“La reapertura nace del pedido de las comunidades -dice Gagliardo-. Elegimos este plantel en Marcelino Maridueña para empezar porque nos sorprendió la distancia”.



Para llegar a Tres Haciendas hay que atravesar un camino lastrado de 21 kilómetros desde la cabecera cantonal. Después de 45 minutos en auto empieza a dibujarse este caserío de unos 200 habitantes.



Desde que cerraron la escuela local, cada día, en oscuras madrugadas, los niños debían emprender una travesía de 3 kilómetros para educarse en el vecino cantón Naranjito. En moto, el viaje tomaba media hora. A pie el tiempo se duplicaba y los peligros también.



Miguel Cuenca es el líder del recinto. Con las botas enlodadas por las lluvias frecuentes cruza un endeble puente de caña sobre un canal de riego, pero se detiene frente al estero El Apuro. Hay que descender por un barranco y teme resbalarse.



Desde el 2008 fueron cerradas 2 490 escuelas unidocentes en el régimen Costa (actualmente hay 3 499 operativas). En la zona 5 se calcula que 500 dejaron de funcionar.



Gagliardo dice que los niños eran reagrupados en planteles más grandes, pero antiguos. “En sectores como este no hay Unidades del Milenio. Esas megainfraestructuras no llegaron a todos los territorios”.



En zonas rurales de la Costa hay 12 Unidades Educativas del Milenio y 86 unidades Siglo XXI. Con la reapertura de las unidocentes, el Ministerio explica que en estos planteles fortalecerá el bachillerato general y el técnico productivo.



Los pobladores de Tres Haciendas levantaron la primera escuela en 1970. Claudina Gómez, una de las primeras habitantes, recuerda que era de caña, con techo de paja de zorro. “Ahora dicen que para el inicio de clases estará el presidente (Lenín Moreno)”.



Ansiosos, casi a diario los comuneros se han reunido alrededor del plantel para ver los cambios de pintura, techos y el área para juegos que también se afectaron por las lluvias. La obra fue entregada ayer, 16 de abril del 2019, y costó USD 70 000.



El Gobierno tiene un presupuesto de USD 50 millones para reparar estos planteles en este año. Los montos por obra van desde USD 40 000 hasta 130 000, según su capacidad.



Para su reapertura, los planteles tienen que cumplir ciertos requisitos: los terrenos deben pertenecer al Ministerio, los padres tienen que comprometerse a inscribir a sus hijos, que no existan riesgos alrededor y conseguir un docente.



Zapata tiene 10 años de experiencia. “Aquí trabajaré con todos los años básicos, dando todas las materias . Incluso Inglés y Computación”.



En contexto



En enero pasado, el Gobierno anunció la reapertura de las escuelas rurales en el país, cerradas en el régimen anterior. El lunes 22 de abril se inaugura el año escolar en los planteles públicos de la Costa. En esta región hay 2 236 306 estudiantes registrados.