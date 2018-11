Niños y adolescentes hablan sobre sus derechos en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Representantes de niños y adolescentes analizaron su situación y expusieron sus propuestas para la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Esto en el marco de un evento por el aniversario 29 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se desarrolla este martes 20 de noviembre del 2018 en la Asamblea Nacional.

El programa contó con la participación de la ministra de Inclusión Económica y Social, Berencie Cordero, representantes del Consejo para la Igualdad Intergeneracional (CNII). Además representantes de organizaciones de la niñez y adolescencia.



Durante su intervención, Cordero señaló que las reformas al Código deben centrarse en las respuestas frente a la violencia que están sufriendo los niños y adolescentes.



“Especificidad en niñez y adolescencia, prevención de la violencia, actuación de los gobiernos autónomos y participación son temas fundamentales para la discusión”, señaló la Ministra.



Los adolescentes también exponen sus preocupaciones como la falta de educación sexual en instituciones educativas, el consumo de drogas y la necesidad de apoyo en los territorios.

Sobre la violencia señalan que en muchos lugares del país no han tenido respuesta, sino la revictimización.



Para Nicolás Reyes, secretario técnico del CNII, existen otras problemáticas que deben analizarse como la justicia penal juvenil y el sistema de rehabilitación. Se refirió a que el embarazo adolescente muestra que la violencia que se comete es alarmante en el país.



El diálogo se llevará a cabo hasta el mediodía. Se prevé obtener insumos que servirán para la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia.



Naciones Unidas conmemora el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 .



Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.