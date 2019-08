La familia de un niño palestino herido en la cabeza quiere respuestas de Israel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Abdelrahman, un palestino de nueve años, yace en una cama de hospital sin hablar, con la cabeza vendada. “No estaba en las protestas ni en nada parecido. ¿Qué hizo para merecerlo?”, se pregunta su padre, quien quiere que Israel explique por qué recibió un disparo en la cabeza.

“¿De qué es culpable este niño?”, insiste Yaser Shtewi en el hospital israelí Sheba, donde atienden a su hijo.



Hace más de un mes que las fuerzas israelíes le dispararon en la cabeza, según su familia y responsables palestinos, en su localidad de Kafr Qaddum, en el norte de Cisjordania. Los médicos dicen que desde entonces no habló.



Dos personas que aseguran haber presenciado los hechos ocurridos el 12 de julio, afirman que el pequeño no estaba cerca del lugar de los enfrentamientos.

El palestino Yasser Shtewi cuidando a su hijo Abdelrahman, mientras yace en una cama hace casi un mes en el Hospital Sheba en Ramat Gan, cerca de la costa israelí de Tel Aviv.