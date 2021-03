Niño es obligado a regresar con su padre quien es acusado de abuso sexual y violencia

“Auxilio… ¡Mamá! ¡No!”, se escucha gritar a un niño. “Por Dios, los derechos del niño… ¿los derechos del niño dónde están?”, dicen familiares del menor en un video que se difundió desde la semana pasada.



En el clip también se observa el momento en el que la policía llega a la casa de la mamá del niño para cumplir con la medida que ha causado polémica en Argentina: una jueza ordenó a un menor de edad a volver con su padre que fue denunciado por abuso sexual.

​

De acuerdo con información de TN 24 publicada este 22 de marzo del 2021, la primera denuncia que presentó Rosario contra su expareja fue en 2015 por violencia de género. Después le siguieron otras tantas y finalmente se separaron. Hace unas semanas, señala el medio, el niño de 8 años le contó a su mamá que su papá había abusado sexualmente de él. En medio de esta situación, la Justicia le dio al hombre la custodia del menor.



La decisión se conoció el pasado 18 de marzo del 2021 cuando Laura Sabrina Citraro, jueza de familia de los Tribunales de San Isidro, localidad del norte de Buenos Aires, le otorgó la tenencia del niño a su padre pese a las denuncias en su contra.



El caso salió a la luz por un video que muestra el momento en el que la policía llega a la casa de la madre para cumplir con la medida judicial. Allí se escuchan los gritos desgarradores del menor: “auxilio, no quiero”. Desde ese momento, la progenitora no ha podido verlo, indica el medio.



El abuelo del niño, en un mensaje dijo que pidió el derecho de abrazar a su nieto mientras lo sacaban, "y por respuesta, un cordón policial impidió mi último abrazo, mi despedida, ante los ojos de espanto tremendos de mi nieto”. También cuestionó el procedimiento policial por haber sido extremadamente violento, “como en los peores años de la dictadura”.



Tras la polémica decisión de la jueza y sin saber nada del niño desde el día que se lo llevaron, su familia difundió este 22 de marzo una carta que, según indican, fue escrita por el menor.



“Señor Juez: nadie me escucha y quiero que me escuchen, alguien bueno. Tengo mucho miedo de mi papá. Es muy alto. Grita muy fuerte y me pegó muchas veces. Nunca le puedo decir que no porque tengo miedo de que me pase algo. No me deja ir al colegio. Me quieren separar de mi mamá y de Violeta (su hermana mayor), y llevarme a vivir con un monstruo que es papá. A la noche me deja solo en su casa y no sé cuando vuelve. No quiero volver a ver a esa jueza porque me cambia lo que digo. Gracias por escucharme”.



Los familiares, amigos y vecinos convocaron a una concentración frente al juzgado de Familia n°2 de San Isidro. Esta marcha se suma a la que realizaron el pasado 19 de marzo para pedir la restitución urgente del menor a su mamá y que se respeten los Derechos del Niño.