

La llegada de Nicolás Maduro a Estados Unidos abre una nueva etapa en su proceso judicial.

El caso avanza ahora en territorio estadounidense, bajo estrictas medidas de seguridad y atención internacional.

Traslado bajo custodia federal

Nicolás Maduro llegó este sábado a la ciudad de Nueva York tras ser trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado. Posteriormente, fue llevado en helicóptero hasta un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan.

Maduro descendió del helicóptero esposado y bajo custodia de agentes federales. Según medios locales, fue conducido a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Inicio formal del proceso judicial

Nicolás Maduro llegó a las oficinas de la DEA en el Distrito Sur de Nueva York, donde quedó oficialmente bajo custodia federal.

Este paso marcó el inicio formal de su juicio por narcoterrorismo ante la justicia estadounidense.

El mandatario venezolano fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, ese tribunal hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El rol de la DEA

Según EFE, la acusación, basada en una investigación de la DEA, señala a Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles.

Según el expediente, esta red estaría integrada por altos mandos militares venezolanos y habría utilizado el tráfico de cocaína como un mecanismo de financiamiento.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la organización buscaba introducir grandes cargamentos de droga en territorio norteamericano.

El caso es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes vinculados al narcotráfico internacional.

Próximos pasos en Manhattan

Tras su paso por las oficinas de la DEA, se prevé que Maduro sea trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn. Allí permanecerá mientras se concreta su primera comparecencia ante un juez federal en Manhattan.

Se espera que en los próximos días se realice la audiencia inicial del proceso. La causa será tramitada en el Distrito Sur de Nueva York, una de las jurisdicciones más activas en casos de crimen organizado y narcotráfico.

La imagen que está dando la vuelta al mundo

En los videos difundidos, se observa a Maduro caminando junto a agentes de la DEA mientras dice en inglés: “Good night. Happy New Year”. La breve frase fue captada por cámaras y rápidamente replicada en plataformas digitales.

Las imágenes fueron calificadas como de alto impacto simbólico, al tratarse del primer registro visual del mandatario venezolano bajo custodia directa de autoridades estadounidenses en Nueva York.

