Cuba condenó el ataque a Venezuela y exigió la liberación de Nicolás Maduro, tras la operación de Estados Unidos en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano y de su esposa, Cilia Flores.

Según informó EFE, el Gobierno cubano responsabilizó de forma directa a Washington por “las muertes, los daños humanos y el impacto material” que ya se registró y por las consecuencias que podrían producirse en la región.

En una declaración oficial difundida por la Cancillería, La Habana calificó la operación como una agresión grave contra un Estado miembro de la ONU y reclamó la liberación inmediata de Maduro y Flores.

El texto atribuyó responsabilidades al presidente estadounidense Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y a sectores políticos a los que Cuba identifica como hostiles a América Latina y el Caribe.

El Gobierno cubano advirtió que las consecuencias del ataque a Venezuela aún están por verse y alertó sobre los efectos regionales del operativo. También llamó a la comunidad internacional a impedir que este tipo de acciones queden impunes dentro del sistema internacional.

Mensaje desde La Habana

Cuba sostuvo que “Venezuela no agredió a Estados Unidos ni a otro país” y reafirmó su respaldo político al Gobierno venezolano. En el comunicado, La Habana insistió en que la operación estadounidense “persigue el control de los recursos naturales venezolanos y de la región”.

El texto oficial subrayó que todas las naciones latinoamericanas deben mantenerse en alerta ante un escenario de mayor tensión geopolítica. El Gobierno cubano afirmó que mantendrá su posición de apoyo a Caracas en el plano diplomático y político.

Más temprano, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó los hechos como un acto de terrorismo y un atropello al derecho internacional durante un acto público de respaldo a Venezuela.

Llamado a una movilización interna por mensajes SMS

Tras conocerse la captura de Maduro, el Partido Comunista de Cuba (PCC) activó un mecanismo poco habitual: el envío de mensajes de texto masivos para convocar a la ciudadanía a un acto político.

“A partir de las 10 am todos a la tribuna antimperialista en respaldo a Venezuela”, señaló el SMS enviado por la organización política. Este tipo de alertas no suele emplearse en Cuba, ni siquiera durante huracanes o emergencias naturales, según constató EFE.

El acto se realizó en la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. A la concentración asistieron seguidores del Gobierno, integrantes del Ejecutivo y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

Díaz-Canel encabezó el evento y reiteró el rechazo de su administración a la acción militar estadounidense contra Venezuela.

Impacto político y económico para Cuba

La operación de Estados Unidos en Venezuela abrió un escenario de incertidumbre política y económica para Cuba, de acuerdo con analistas consultados por EFE. Venezuela representó en los últimos años el principal aliado político y energético de La Habana, en especial por el suministro regular de petróleo venezolano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el Gobierno cubano tenía motivos para mostrarse preocupado tras los acontecimientos en Caracas.

El historiador Fabio Fernández, profesor de la Universidad de La Habana, señaló que la caída del chavismo privaría a Cuba de uno de sus principales apoyos económicos y profundizaría la crisis energética que atraviesa la isla.

En la misma línea, Michael Bustamante, profesor de la Universidad de Miami, advirtió que las consecuencias económicas a corto plazo resultan negativas incluso si no se produce un cambio total de régimen en Venezuela. Bustamante anticipó efectos directos en el suministro energético.

Crisis energética y presión social

Cuba enfrenta desde hace más de cinco años una crisis económica que se agravó con una emergencia energética. Amplias regiones del país registran apagones de hasta 20 horas diarias, situación que ya provocó protestas sociales desde 2021.

Los cortes eléctricos detonaron manifestaciones recientes en La Habana y otras ciudades durante el último trimestre de 2025. La pérdida del petróleo venezolano podría intensificar este escenario, según los expertos.

Además, el New York Times reportó que Cuba revendía parte del crudo venezolano a China, lo que también afectaría una fuente de divisas para la isla.

Riesgos políticos y escenario regional

El politólogo Rafael Hernández destacó que el petróleo constituye un insumo estratégico para Cuba, aunque advirtió que el mayor impacto provendría de una eventual caída del Gobierno chavista.

Fernández y Bustamante coincidieron en que el nuevo escenario incrementa la tensión política y abre la posibilidad de mayores presiones de Estados Unidos sobre Cuba. Ambos expertos consideraron que el contexto actual no favorece el clima interno necesario para reformas económicas ni para la ampliación del debate político en la isla.

Con información de EFE.