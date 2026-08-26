Superintendencia de Bancos detecta 127 ‘entidades fantasmas’ en Ecuador

La Superintendencia de Bancos (SB) de Ecuador identificó 127 “entidades fantasmas” entre 2025 y 2026, según informó el superintendente Roberto Romero, este miércoles 26 de agosto de 2026. Se trata de organizaciones que no cuentan con autorización para realizar intermediación financiera y que, de acuerdo con la entidad, buscan captar dinero del público mediante engaños y ofertas de inversiones o créditos rápidos.

Lo que se sabe sobre las 127 ‘entidades fantasmas’ detectadas por la Superintendencia de Bancos

El superintendente de Bancos, Roberto Romero, explicó que estas estructuras fueron detectadas a través del monitoreo de redes sociales, páginas web y sistemas digitales, aunque algunas incluso operaban desde edificios y contaban con espacios que aparentaban ser agencias financieras.

El funcionario señaló que la Superintendencia encuentra nuevas entidades de este tipo de manera recurrente y que los casos son reportados a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Según Romero, algunas personas afectadas por estas entidades llegan a pagar tasas de interés que pueden superar el 1 000% anual. También mencionó casos en los que los usuarios han recibido amenazas cuando no pueden cumplir con los pagos.

Sin proporcionar nombres, el superintendente indicó que una de estas empresas habría estafado aproximadamente 50 millones de dólares a sus clientes.

Romero también se refirió al crédito informal y señaló que el monto manejado por los denominados agiotistas o chulqueros podría superar los 10 000 millones de dólares. Aclaró que la Superintendencia mantiene acciones para combatir estas prácticas y proteger a los usuarios financieros.

Aumentan los reportes de operaciones sospechosas

La Superintendencia de Bancos también reportó un incremento en las operaciones sospechosas detectadas en el sistema financiero controlado por la entidad.

Los registros muestran que en 2022 se contabilizaron 4 224 reportes, mientras que en 2023 fueron 4 516. En 2024 la cifra aumentó a 5 408 y en 2026 llegó a 7 890 reportes, de acuerdo con la información presentada por Romero.

El superintendente señaló que entre 2022 y 2026 se registra un crecimiento del 86,79%. Además, indicó que en 2025 los reportes aumentaron un 46,89% frente al año anterior.

Al citar información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Romero señaló que el monto relacionado con estos reportes durante el año pasado se ubicó entre 1 200 millones de dólares y 1 600 millones de dólares. Precisó que un reporte de operación sospechosa no significa necesariamente que exista un ilícito, pues esa situación debe determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

El sector financiero concentra la mayoría de reportes

De acuerdo con el superintendente, aproximadamente el 70% de los reportes de operaciones sospechosas proviene del sector financiero.

Sin embargo, recordó que existen más de 23 000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que se encuentran notarías, empresas inmobiliarias y bufetes de abogados, entre otros.

Romero explicó que los bancos han realizado inversiones en sistemas destinados a identificar perfiles de clientes y detectar operaciones que puedan resultar inusuales. La Superintendencia, añadió, ha asesorado a las instituciones para incorporar mejores prácticas internacionales en estos procesos.

Superintendencia vigila posibles vínculos con actividades ilícitas

Consultado sobre la posible presencia de recursos vinculados con el narcotráfico dentro del sistema bancario ecuatoriano, Romero señaló que existen delincuentes que intentan utilizar distintos mecanismos para desarrollar sus actividades.

El funcionario afirmó que las instituciones financieras ecuatorianas cuentan con mecanismos, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos, para identificar y reportar operaciones sospechosas y evitar que se incorporen recursos de origen ilícito al sistema financiero.

La detección de entidades que operan sin autorización y el seguimiento de operaciones sospechosas forman parte de las acciones de supervisión de la SB sobre las actividades financieras en Ecuador.

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