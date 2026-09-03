SRI remata y subasta 21 vehículos e inmuebles en Ecuador durante septiembre de 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) realizará durante septiembre de 2026 remates y subastas de vehículos e inmuebles embargados dentro de procesos para recuperar obligaciones tributarias pendientes. En total, están contemplados 12 inmuebles y nueve automotores en Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Portoviejo, con precios base que, según el tipo de bien, parten desde 5 182,88 dólares.

Para una persona que busca comprar un vehículo, una oficina, un parqueadero, una bodega o un terreno, estos procesos representan una alternativa al mercado convencional. Sin embargo, el valor anunciado por el SRI funciona como base para la diligencia y no necesariamente será el precio final: los interesados deben cumplir requisitos, entregar una garantía económica y competir con otros postores.

SRI activa remates y subastas de vehículos e inmuebles en septiembre

Los vehículos representan nueve de los bienes incluidos en las diligencias previstas para septiembre. Ocho serán subastados en Quito entre el 17 y 18 de septiembre, mientras que otro automotor tendrá su proceso el 25 de septiembre en Santo Domingo.

Los precios base de los nueve automotores van desde 5 182,88 hasta 65 109,60 dólares. En Santo Domingo, por ejemplo, el vehículo que será subastado tiene una base de 6 992 dólares y un avalúo de 9 322,66 dólares.

El SRI también programó para el 4 de septiembre una exhibición de los vehículos que serán subastados en Quito. La jornada se realizará entre las 09:00 y las 12:00 en las inmediaciones de la agencia ubicada en las avenidas Galo Plaza Lasso y Luis Tufiño.

La posibilidad de observar previamente un automotor es relevante para el comprador porque una subasta pública no funciona de la misma manera que una compraventa tradicional. Antes de comprometer dinero, el interesado debe revisar las condiciones particulares del bien y de la convocatoria.

¿Qué inmuebles salen a remate en Guayaquil?

En Guayaquil, el calendario contempla cuatro oficinas, una bodega y seis parqueaderos. Las diligencias están programadas para el 10 y 14 de septiembre.

Las oficinas tienen precios base desde 39 968,99 hasta 100 267,44 dólares. Los seis parqueaderos parten de 7 305,32 dólares y alcanzan los 7 456,15 dólares, mientras que la bodega tiene una base de 28 181,44 dólares.

La oferta de inmuebles se completa con un terreno en Portoviejo. En este caso, el mecanismo previsto es una venta directa, con una base de 42 287,76 dólares frente a un avalúo de 84 575,52 dólares.

Esto significa que no todos los bienes publicados por la administración tributaria se adquieren mediante el mismo procedimiento. Revisar la convocatoria específica es clave para conocer cuándo presentar una oferta, cuánto dinero se requiere y bajo qué modalidad se adjudicará el bien.

¿Por qué el SRI puede vender estos bienes?

Los bienes ofertados no pertenecen a un inventario comercial del SRI. Provienen de procedimientos de ejecución coactiva utilizados por la administración tributaria para cobrar obligaciones pendientes.

Cuando una deuda tributaria entra en este procedimiento, la autoridad puede disponer medidas como el embargo de bienes y posteriormente avanzar hacia su remate, subasta o venta directa, según corresponda.

Para el ciudadano interesado en comprar, esta diferencia importa: los bienes muebles, como los automotores, pueden entrar a subastas, mientras los inmuebles se someten a procedimientos de remate. Cada convocatoria establece las condiciones que deben cumplir los participantes.

¿Cuánto dinero se necesita para participar?

En las subastas de vehículos, los interesados deben ser mayores de edad y calificarse previamente como postores ante el SRI. Para participar deben consignar al menos el 20 % del valor fijado como base inicial, en efectivo o mediante cheque certificado a nombre de la institución.

Una vez calificado, el participante recibe un número para intervenir en la diligencia y puede mejorar las ofertas realizadas durante el proceso. El bien será adjudicado al mejor postor que cumpla las condiciones establecidas.

En los remates de inmuebles, el procedimiento cambia. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado dentro del horario y lugar señalados por el SRI. La propuesta debe especificar cuánto se pagará de contado y cómo se cancelará el saldo.

Además, el interesado debe consignar al menos el 10 % del valor de su oferta. El saldo puede pagarse hasta en cinco años, con los intereses correspondientes y una hipoteca sobre el inmueble adjudicado.

Los bienes se entregan libres de gravámenes, mientras que los gastos derivados del traspaso de dominio corresponden al comprador. Si el ganador incumple el pago, la adjudicación puede pasar al segundo mejor postor y el primero deberá asumir la diferencia correspondiente.

Antes de participar, el interesado puede consultar en el portal oficial del SRI el calendario de septiembre, los avisos de cada diligencia y las condiciones particulares del bien que busca adquirir.

Preguntas frecuentes sobre los remates y subastas del SRI en septiembre de 2026:

❓ ¿Qué bienes subastará y rematará el SRI durante septiembre? El SRI contempla 12 inmuebles y nueve vehículos en Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Portoviejo.

Entre los bienes constan automotores, oficinas, parqueaderos, una bodega y un terreno. Los precios base varían según cada bien y, en el caso de los vehículos, parten desde 5 182,88 dólares. ❓ ¿Cómo se puede participar en una subasta de vehículos del SRI? El interesado debe ser mayor de edad, calificarse como postor y consignar al menos el 20 % del valor base inicial.

La garantía puede entregarse en efectivo o mediante cheque certificado a nombre del SRI. Una vez calificado, el participante recibe un número para intervenir y competir con sus ofertas durante la diligencia. ❓ ¿Cómo funcionan los remates de inmuebles del SRI? Las ofertas se presentan en sobre cerrado y deben estar acompañadas por una consignación mínima.

El participante debe consignar al menos el 10 % del valor de su oferta y especificar cuánto pagará de contado y cómo cubrirá el saldo. El monto restante puede financiarse hasta cinco años, con los intereses correspondientes y una hipoteca sobre el inmueble adjudicado. ❓ ¿El precio base publicado por el SRI es el valor final que pagará el comprador? No necesariamente. El precio publicado funciona como base para la diligencia.

En las subastas, los participantes pueden mejorar sus propuestas y el bien se adjudica al mejor postor que cumpla las condiciones. Por eso, el precio final puede ser superior al valor inicial anunciado. ❓ ¿Por qué el SRI puede rematar o subastar estos bienes? Porque provienen de procesos de ejecución coactiva para recuperar obligaciones tributarias pendientes.

Cuando una deuda entra en este procedimiento, la administración tributaria puede embargar bienes y posteriormente avanzar hacia su remate, subasta o venta directa. Los bienes adjudicados se entregan libres de gravámenes, pero los gastos del traspaso de dominio corresponden al comprador.

Te recomendamos