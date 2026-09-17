SRI realiza subasta pública de vehículos en Quito y Santo Domingo

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El Servicio de Rentas Internas (SRI) desarrolla una subasta pública de vehículos como parte del procedimiento de ejecución coactiva. La entidad informó este 17 de septiembre de 2026 que los bienes ofertados corresponden a automotores que serán puestos a disposición del público para cubrir deudas de contribuyentes.
Según la información del SRI, las subastas y los remates se desarrollan como una etapa del procedimiento de ejecución coactiva en la que se ofrecen para la venta bienes embargados al contribuyente deudor.
En las subastas se incluyen bienes muebles, entre ellos vehículos de transportación terrestre o fluvial. En los remates, en cambio, se ofertan bienes inmuebles, maquinarias o equipos que fueron parte de una instalación industrial, así como naves y aeronaves.
Para este jueves 17 de septiembre está prevista la subasta de estos vehículos:
El viernes 18 de septiembre, en cambio, en la lista de las subasta constan estos automotores:
El SRI también prevé realizar una diligencia similar en Santo Domingo el 25 de septiembre. En esa fecha se ofertará un vehículo
Great Wall. La base para la subasta fue fijada en 6 992,00 dólares, mientras que el avalúo del bien alcanza los 9322,66 dólares.
El SRI habilitó un link en sus redes sociales (revisar en la parte inferior) para que las personas interesadas revisen la hora de las diligencias, el modelo y año de fabricación de los vehículos, su estado mecánico, así como la guía de subastas y remates.
No dejes pasar esta oportunidad y participa de la subasta pública de vehículos, en Quito.— SRI Ecuador (@SRIoficialEc) September 16, 2026
¡Te esperamos!
🔗 Más información: https://t.co/dTJNHbt8X0 pic.twitter.com/huAtlKSADW
Más información de las subastas del SRI