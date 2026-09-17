SRI realiza subasta pública de vehículos en Quito y Santo Domingo

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) desarrolla una subasta pública de vehículos como parte del procedimiento de ejecución coactiva. La entidad informó este 17 de septiembre de 2026 que los bienes ofertados corresponden a automotores que serán puestos a disposición del público para cubrir deudas de contribuyentes.

¿Qué son las subastas y remates?

Según la información del SRI, las subastas y los remates se desarrollan como una etapa del procedimiento de ejecución coactiva en la que se ofrecen para la venta bienes embargados al contribuyente deudor.

En las subastas se incluyen bienes muebles, entre ellos vehículos de transportación terrestre o fluvial. En los remates, en cambio, se ofertan bienes inmuebles, maquinarias o equipos que fueron parte de una instalación industrial, así como naves y aeronaves.

Vehículos disponibles en Quito

Para este jueves 17 de septiembre está prevista la subasta de estos vehículos:

Jeep Honda . La base para la subasta es de 5 182,88 dólares y el avalúo del bien asciende a 6 910,50 dólares.

. La base para la subasta es de 5 182,88 dólares y el avalúo del bien asciende a 6 910,50 dólares. Trooper . La base será de 5 672,40 dólares y un avalúo de 7 563,20 dólares.

. La base será de 5 672,40 dólares y un avalúo de 7 563,20 dólares. Grand Vitara. La base señlada para la subasta es de 10 205,10 dólares. El avalúo del vehículo es de 13 606,80 dólares.

Vehículos programados para el 18 de septiembre

El viernes 18 de septiembre, en cambio, en la lista de las subasta constan estos automotores:

Hyundai Santa Fe . La base fijada es de 7 825,50 dólares y el avalúo del bien es de 10 434,00 dólares.

. La base fijada es de 7 825,50 dólares y el avalúo del bien es de 10 434,00 dólares. Camión Chevrolet NPR. Tiene una base de 11 397,00 dólares y un avalúo de 15 196,00 dólares .

Subasta en Santo Domingo

El SRI también prevé realizar una diligencia similar en Santo Domingo el 25 de septiembre. En esa fecha se ofertará un vehículo

Great Wall. La base para la subasta fue fijada en 6 992,00 dólares, mientras que el avalúo del bien alcanza los 9322,66 dólares.

El SRI habilitó un link en sus redes sociales (revisar en la parte inferior) para que las personas interesadas revisen la hora de las diligencias, el modelo y año de fabricación de los vehículos, su estado mecánico, así como la guía de subastas y remates.

No dejes pasar esta oportunidad y participa de la subasta pública de vehículos, en Quito.



¡Te esperamos!



🔗 Más información: https://t.co/dTJNHbt8X0 pic.twitter.com/huAtlKSADW — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) September 16, 2026

Más información de las subastas del SRI

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