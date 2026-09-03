El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) suspendió a 18 proveedores del Estado del Catálogo Electrónico, tras una inspección a 92 proveedores del Estado en 18 provincias de Ecuador entre enero y agosto de 2026.

La suspensión de 18 proveedores del Estados por parte del Sercop

Como parte de un despliegue para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios marco y la calidad de los bienes y servicios que reciben las entidades públicas, el Sercop suspendió a 18 proveedores del Estado.

Las inspecciones se realizan directamente en territorio y buscan comprobar que los proveedores cumplan las obligaciones establecidas en los pliegos, fichas técnicas y convenios marco.

18 proveedores fueron suspendidos del Catálogo Electrónico

De las verificaciones realizadas durante los primeros ocho meses de 2026, 12 proveedores cumplieron con las condiciones establecidas en las fichas técnicas y los respectivos convenios marco. El SERCOP los identificó como referentes de buenas prácticas en contratación pública.

En contraste, como resultado de las inspecciones, 18 proveedores fueron suspendidos del Catálogo Electrónico.

Además, se declararon 12 terminaciones unilaterales de convenios marco debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en los documentos que regulan estas contrataciones.

Inspecciones abarcaron 31 catálogos de bienes y servicios

El trabajo del Sercop incluyó proveedores de 31 catálogos de bienes y servicios disponibles para las entidades contratantes mediante el Catálogo Electrónico y el Catálogo Dinámico Inclusivo.

Entre los productos y servicios inspeccionados están los relacionados con limpieza, seguridad y vigilancia privada, alimentación, asistencia humanitaria, herrajes, calzado de seguridad, neumáticos, suministros tecnológicos y confección textil, entre otros.

Las verificaciones buscan comprobar las condiciones en las que los proveedores desarrollan sus actividades y el cumplimiento de los requisitos establecidos para entregar bienes y servicios al Estado.

Varias instituciones participan en las inspecciones

El despliegue es liderado por el Sercop y cuenta con la participación de otras instituciones públicas, de acuerdo con las competencias que corresponden a cada entidad.

En las inspecciones intervienen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, Arcsa, Acess, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Estas instituciones realizan verificaciones relacionadas con aspectos como condiciones laborales, calidad de los bienes y servicios, condiciones sanitarias e instalaciones, según las características de cada proveedor.

Sercop intensifica controles a proveedores de hospitales

Durante 2026, el Sercop también reforzó las inspecciones a proveedores de servicios de alimentación y limpieza en hospitales y centros de salud del país.

El objetivo es verificar que estos proveedores cumplan las condiciones establecidas en los convenios marco y con las obligaciones asumidas en los procesos de contratación pública.

El Sercop señaló que continuará con las inspecciones en territorio para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y promover una contratación pública eficiente, íntegra y responsable, orientada al adecuado uso de los recursos públicos.

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