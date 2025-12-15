El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que reforzó los controles aduaneros en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil para frenar la evasión de impuestos.

Senae incauta mercancía con fines comerciales en aeropuertos

En estas terminales aéreas, los funcionarios detectaron, entre el 13 y 14 de diciembre de 2025, el ingreso de ropa, calzado, joyas y otros bienes en volúmenes que superaban el uso personal y familiar permitido, lo que evidenció un presunto fin comercial, según informó la entidad.

La institución difundió un video en el que se observa una gran cantidad de productos incautados en los aeropuertos. Las imágenes muestran maletas repletas de artículos nuevos, entre ellos ropa, pares de zapatos deportivos y casuales, sandalias, así como calzado para niños y adultos.

El Senae recordó que este tipo de prácticas no constituye emprendimiento, sino evasión fiscal. Además, advirtió que el ingreso de mercancías bajo pedido es ilegal y afecta a la industria nacional, al generar competencia desleal y perjuicios para la economía del país.

Los propietarios de los artículos deben pagar los respectivos impuestos para recuperar sus productos.

Joyas sin declarar desde Madrid

Uno de los casos más relevantes se registró en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Tras la revisión en los escáneres y el posterior aforo físico, el Senae determinó que dos pasajeros provenientes de Madrid transportaban joyas de plata sin declarar.

Según la información oficial, las piezas estaban valoradas en más de 77 000 dólares. La detección permitió identificar una presunta defraudación aduanera e impedir el ingreso irregular de esta mercancía al territorio ecuatoriano.

Qué objetos pueden ingresar los pasajeros vía aérea al Ecuador sin pagar impuestos

Los pasajeros que ingresan al Ecuador por vía aérea pueden traer efectos personales sin pagar impuestos, siempre que acompañen al viajero, no tengan fines comerciales y respeten los límites de cantidad y valor fijados por el Senae. Si se exceden esos límites, los bienes se consideran tributables, es decir, deben pagar impuestos.

Artículos de uso personal permitidos

Prendas de vestir

Artículos de tocador y aseo personal

Joyas y bisutería

Libros, revistas y documentos impresos

Alimentos sellados o empacados al vacío

Productos y artículos para niños

Perfumes (hasta 1 000 mililitros)

Medicamentos y suplementos

Medicamentos con prescripción médica

Vitaminas y suplementos alimenticios: hasta 8 kg

Equipos, tecnología y bienes especiales

Un equipo nuevo y uno usado de: Teléfono celular Computadora portátil Tablet Cámara fotográfica Consola de videojuegos Smartwatch Audífonos inalámbricos

de: Un televisor: hasta 60 pulgadas

Un monitor: hasta 32 pulgadas

Un dron: valor máximo 1 000 dólares.

Electrodomésticos portátiles

Hasta tres aparatos eléctricos portátiles de uso doméstico

de uso doméstico Equipos de aseo personal (secadoras, afeitadoras), en cantidades limitadas

Otros bienes autorizados

Instrumentos musicales (máximo dos)

Artículos deportivos (máximo tres)

Juguetes

Utensilios de cocina no eléctricos

Herramientas portátiles, propios de la profesión

Un equipo de acampar

Bebidas alcohólicas y productos de tabaco, dentro de los límites legales

Ayudas técnicas para adultos mayores o personas con discapacidad

Hasta dos mascotas vivas, con requisitos sanitarios

Límite adicional

Otros bienes no especificados: hasta 500 dólares en valor total, sin restricciones por volumen o cantidad.

Información externa: Lista completa de artículos permitidos

