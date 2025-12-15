El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) informó que reforzó los controles aduaneros en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil para frenar la evasión de impuestos.
Senae incauta mercancía con fines comerciales en aeropuertos
En estas terminales aéreas, los funcionarios detectaron, entre el 13 y 14 de diciembre de 2025, el ingreso de ropa, calzado, joyas y otros bienes en volúmenes que superaban el uso personal y familiar permitido, lo que evidenció un presunto fin comercial, según informó la entidad.
La institución difundió un video en el que se observa una gran cantidad de productos incautados en los aeropuertos. Las imágenes muestran maletas repletas de artículos nuevos, entre ellos ropa, pares de zapatos deportivos y casuales, sandalias, así como calzado para niños y adultos.
El Senae recordó que este tipo de prácticas no constituye emprendimiento, sino evasión fiscal. Además, advirtió que el ingreso de mercancías bajo pedido es ilegal y afecta a la industria nacional, al generar competencia desleal y perjuicios para la economía del país.
Los propietarios de los artículos deben pagar los respectivos impuestos para recuperar sus productos.
Joyas sin declarar desde Madrid
Uno de los casos más relevantes se registró en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Tras la revisión en los escáneres y el posterior aforo físico, el Senae determinó que dos pasajeros provenientes de Madrid transportaban joyas de plata sin declarar.
Según la información oficial, las piezas estaban valoradas en más de 77 000 dólares. La detección permitió identificar una presunta defraudación aduanera e impedir el ingreso irregular de esta mercancía al territorio ecuatoriano.
Qué objetos pueden ingresar los pasajeros vía aérea al Ecuador sin pagar impuestos
Los pasajeros que ingresan al Ecuador por vía aérea pueden traer efectos personales sin pagar impuestos, siempre que acompañen al viajero, no tengan fines comerciales y respeten los límites de cantidad y valor fijados por el Senae. Si se exceden esos límites, los bienes se consideran tributables, es decir, deben pagar impuestos.
Artículos de uso personal permitidos
- Prendas de vestir
- Artículos de tocador y aseo personal
- Joyas y bisutería
- Libros, revistas y documentos impresos
- Alimentos sellados o empacados al vacío
- Productos y artículos para niños
- Perfumes (hasta 1 000 mililitros)
Medicamentos y suplementos
- Medicamentos con prescripción médica
- Vitaminas y suplementos alimenticios: hasta 8 kg
Equipos, tecnología y bienes especiales
- Un equipo nuevo y uno usado de:
- Teléfono celular
- Computadora portátil
- Tablet
- Cámara fotográfica
- Consola de videojuegos
- Smartwatch
- Audífonos inalámbricos
- Un televisor: hasta 60 pulgadas
- Un monitor: hasta 32 pulgadas
- Un dron: valor máximo 1 000 dólares.
Electrodomésticos portátiles
- Hasta tres aparatos eléctricos portátiles de uso doméstico
- Equipos de aseo personal (secadoras, afeitadoras), en cantidades limitadas
Otros bienes autorizados
- Instrumentos musicales (máximo dos)
- Artículos deportivos (máximo tres)
- Juguetes
- Utensilios de cocina no eléctricos
- Herramientas portátiles, propios de la profesión
- Un equipo de acampar
- Bebidas alcohólicas y productos de tabaco, dentro de los límites legales
- Ayudas técnicas para adultos mayores o personas con discapacidad
- Hasta dos mascotas vivas, con requisitos sanitarios
Límite adicional
- Otros bienes no especificados: hasta 500 dólares en valor total, sin restricciones por volumen o cantidad.
