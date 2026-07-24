Programa Incuba LAB busca impulsar emprendimientos en Quito

El Municipio de Quito, a través de la agencia ConQuito, abrió el proceso de postulación para el programa Incuba LAB. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer negocios en etapa de crecimiento y unidades productivas de la Economía Popular y Solidaria.

Dinamización de la economía local

Con el fin de fomentar el desarrollo económico en el Distrito Metropolitano de Quito, el Municipio presentó una nueva edición de Incuba LAB. Este programa de incubación de negocios se orienta a emprendimientos que ya superaron su fase inicial y están en marcha.

Busca proporcionar herramientas técnicas que permitan alcanzar una mayor consolidación en el mercado. Esta estrategia responde al compromiso municipal de generar condiciones óptimas para que los proyectos productivos locales logren estabilidad y se conviertan en fuentes generadoras de empleo.

Asesoría técnica para el crecimiento empresarial

Los emprendedores seleccionados accederán a un esquema que incluye diagnósticos personalizados, además de mentorías técnicas en áreas críticas de la gestión.

Entre los ejes de formación se encuentran:

Formalización jurídica

jurídica Refinamiento del modelo de negocio

del modelo de negocio Optimización de procesos administrativos y financieros

de procesos administrativos y financieros Estrategias avanzadas de marketing digital

de marketing digital Técnicas efectivas para la comercialización de bienes y servicios

Perfil de los postulantes y requisitos

La convocatoria está abierta tanto a personas naturales como a personas jurídicas que mantengan su domicilio tributario dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

También se invita a unidades productivas que formen parte de la Economía Popular y Solidaria, ya sea que estén constituidas de hecho o de derecho.

Para participar, el Municipio estableció parámetros obligatorios:

Ser mayores de 18 años

años Tener un equipo de trabajo conformado por al menos dos personas

conformado por al menos dos personas Presentar un video pitch de un minuto

Entregar constancias de ventas que certifiquen su actividad comercial durante el último semestre

Información para la postulación

Los interesados tienen un plazo definido para ingresar su documentación y aplicar al proceso. La recepción de aplicaciones estará habilitada hasta el próximo 18 de agosto.

Todo el trámite, así como la consulta detallada sobre las bases y requisitos del programa, debe canalizarse a través del portal institucional.

Las autoridades municipales instan a los emprendedores locales a aprovechar este acompañamiento técnico para potenciar su alcance y competitividad.

Preguntas frecuentes sobre la convocatoria de ConQuito

❓ ¿Qué emprendimientos pueden aplicar a Incuba LAB?

Emprendimientos y unidades productivas de la Economía Popular y Solidaria que ya se encuentren en etapa de puesta en marcha.

El programa se enfoca en negocios que ya tienen actividad comercial, no en ideas de negocio iniciales, para brindar asesorías específicas de consolidación y crecimiento.

❓ ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para inscribirse?

Ser mayor de edad, tener domicilio tributario en el DMQ, contar con un equipo de dos personas, presentar un video pitch y demostrar ventas de los últimos seis meses.

Estos requisitos permiten a los técnicos de ConQuito evaluar la viabilidad y compromiso de los emprendedores antes de otorgar el acompañamiento integral.

❓ ¿Hasta qué fecha se puede postular al programa?

Las postulaciones están habilitadas hasta el día 18 de agosto de 2026.

Es el plazo límite definido por el Municipio de Quito para centralizar todas las aplicaciones a través de su plataforma web oficial.

❓ ¿Qué tipo de asesoría recibirán los seleccionados?

Asesorías en formalización, modelo de negocio, gestión administrativa-financiera, marketing digital y comercialización.

Este acompañamiento busca que los emprendimientos alcancen una estructura operativa profesional que les permita perdurar en el mercado capitalino.

❓ ¿Por qué medios se debe aplicar a la convocatoria?

La aplicación debe realizarse únicamente a través del sitio web www.conquito.org.ec.

En esta plataforma se encuentra el formulario de registro y las bases completas del programa, siendo el único canal autorizado para la recepción de expedientes de los aspirantes.