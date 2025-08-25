El Gobierno prevé un fuerte ingreso extraordinario en 2025 gracias a los contratos de gestión delegada en el sector hidrocarburífero. Según el Ministerio de Energía y Minas, los procesos de licitación y concesión generarán recursos clave para la caja fiscal, que se contabilizarán como ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado.

Pagos ‘upfront’ por delegación de áreas estratégicas

La Proforma señala que, el Viceministerio de Hidrocarburos trabaja en la identificación de activos susceptibles de licitación. Bajo la regulación del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), se adjudicarán bloques de exploración y explotación de hidrocarburos mediante concursos públicos, agrega el documento.

Como parte de estas concesiones, el Estado prevé el cobro de un pago inicial o “upfront payment”, equivalente a un adelanto de la inversión total comprometida. Por este mecanismo, se estima una recaudación de 3 986 millones de dólares en 2025.

Concesión del OCP, un activo estratégico

La infraestructura del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador SA) se convierte en otro eje de ingresos para el Estado. El oleoducto es esencial para el transporte de crudo pesado y extrapesado, y su importancia crecerá con la entrada en operación de los bloques Subandino y Suroriente, señala la proforma.

El Gobierno considera su concesión como parte de la estrategia de gestión delegada, lo que podría representar 750 millones de dólares adicionales para el fisco.

Impacto fiscal previsto

La combinación de pagos “upfront” por bloques hidrocarburíferos y la concesión del OCP generaría en conjunto 5 196 millones de dólares en ingresos no permanentes, señala documento justificativo del Presupuesto General del Estado 2025.

Estos recursos contribuirán a financiar proyectos prioritarios, aunque las autoridades reconocen que las cifras aún son estimativas y dependerán de la ejecución de los procesos de licitación y negociación.

Perspectiva del sector energético

No se conocen aún los campos petroleros que entrarían en el proceso de concesión, pero expertos advierten que se trataría de operaciones similares a la que se intentó hacer con el Campo Sacha a inicios de año, con una prima de entrada de 1 500 millones de dólares.

Para Abel DeFina, analista económico, el Gobierno de Daniel Noboa busca concesionar campos petroleros para obtener recursos anticipados. Según explicó, el Ejecutivo ha inflado la cifra del déficit global, que asciende a 5 624 millones de dólares, con el fin de justificar endeudamiento interno, externo y la entrega de activos estratégicos.

El discurso oficial sostiene que el déficit responde a un aumento de la inversión social. Sin embargo, en la práctica, advirtió DeFina, la estrategia profundiza el endeudamiento y adelanta ingresos futuros.

El analista añadió que estas cifras sobredimensionadas permiten justificar tanto la adjudicación de campos petroleros como concesiones estratégicas.

Trámite de la Proforma 2025

El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el viernes 22 de agosto de 2025. El Legislativo tiene hasta 30 días para aprobar u observar la proforma del Presupuesto General del Estado entregada.

El documento refleja ingresos proyectados de 27 440 millones de dólares y gastos de 33 065 millones, es decir, se prevé un déficit global de 5 625 millones, equivalente al 4,4% del (Producto Interno Bruto) PIB.



