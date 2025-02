El próximo presidente de Ecuador enfrentará una nación rezagada en términos de innovación y tecnología, una situación que compromete seriamente el desarrollo económico del país. La falta de inversión en tecnología profundiza la brecha con países que apuestan por este sector.

Más noticias

Ecuador ocupa el puesto 105 de 133 países en el Índice Global de Innovación 2024. Esta posición refleja la limitada capacidad del país para aprovechar su potencial económico. La falta de innovación afecta la competitividad de las industrias agrícolas, manufactureras y de servicios. Pero también frena la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos.

Este Índice de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sitúa a Ecuador en el puesto más bajo de Sudamérica, superado incluso por Bolivia y Paraguay. Además, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2024 ubica al país en la posición 11 de 19 países de la región. Lo cataloga como un país adoptante, pero aún lejos de ser competitivo en esta industria.

Ecuador sigue siendo mayormente un consumidor de ciencia y tecnología, mientras sus principales exportaciones (petróleo, camarón y banano) apenas agregan valor. El país está rezagado en sectores, como el ciberespacio, el procesamiento de datos y la inteligencia artificial.

Países como Corea del Sur e Israel, que fueron economías agrícolas, se transformaron en líderes tecnológicos gracias a su inversión en innovación. Este ejemplo Ecuador no sigue.

Pablo Astudillo, director del USFQ Data Hub e investigador asociado del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico de la U. de Oxford; Fabricio Zules, ingeniero en sistemas y experto en ciberseguridad y, Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial, de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) identificaron los principales problemas y las posibles soluciones.

De izq. a der.: Marco Benalcázar, Fabricio Zules y Pablo Astudillo, especialistas en innovación y tecnología.

Falta de visión estratégica

Ni el sector público ni el privado entienden, según Pablo Astudillo, que la innovación es la base del crecimiento económico. “Seguimos viendo la innovación como un gasto y no como una inversión”.

Oportunidad de mejora: Crear una red de innovación liderada por el sector privado y la academia, con apoyo estatal. Esto incluye: Consorcios empresariales por sectores que cofinancian proyectos de innovación y fondos de inversión privados especializados en tecnología. Además, programas de innovación abierta donde grandes empresas financien soluciones de emprendedores y métricas claras de retorno de inversión en innovación.

Inversión en Investigación+Desarrollo+Innovación

Los tres expertos coinciden en que hace falta inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y para esto se requieren más fuentes de financiamiento. Marco Benalcázar cree necesario que se devuelva y aumente el presupuesto público para financiar institutos, centros de investigación y laboratorios. “La inversión requerida en I+D+I no es baja. Sin embargo, el costo de no hacerlo será mucho más alto en el largo plazo”. Astudillo agrega que las leyes e incentivos, como los del Código Ingenios no son efectivos.

Oportunidades de mejora:

Fondos de contrapartida público-privados

Beneficios tributarios inmediatos para inversión en tecnología

Programas de compra pública innovadora

Procesos simplificados para importación de equipos de investigación

El conocimiento científico y desarrollos tecnológicos deben ser la base para crear nuevos productos y servicios que se puedan comercializar dentro y fuera de Ecuador

Reforzar y simplificar los procesos para registro de propiedad intelectual

Vinculación entre empresa y academia y fuga de cerebros

Benalcazar y Zules señalan que se requiere una mayor interacción entre la academia y la industria ecuatoriana. Esto con el fin de que aparte de talento humano (de pregrado y maestrías) exista una transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico.

“Las instituciones de educación superior no pueden ser evaluadas únicamente por el número de graduados. También debe ser por el impacto de sus actividades de I+D+I para el desarrollo económico”. Así lo puntualiza Benalcázar.

Astudillo y Benalcázar también consideran un problema la fuga masiva de cerebros. “El 70% de nuestros estudiantes no alcanza niveles básicos en matemáticas, y el 50% tiene problemas de comprensión lectora. Nuestros mejores profesionales se van porque aquí no encuentran oportunidades”, dice Astudillo.

Oportunidades de mejora:

Desarrollar centros de excelencia en sectores estratégicos

Crear programas de investigación aplicada con financiamiento privado

Establecer salarios competitivos para investigadores y desarrolladores

Implementar programas de retorno de talentos con beneficios concretos

Fortalecer la interacción entre negocios y academia, que permita a académicos, profesionales y empresarios la generación de patentes y publicaciones conjuntas

El gobierno debe crear incentivos fiscales, zonas francas y alianzas público-privadas. De esta manera la industria volcará su mirada a la academia y se apoyará en ella.

Ofrecer incentivos para que las empresas contraten y capaciten a profesionales de cuarto nivel para que desarrollen I+D+I

Crear plataformas donde académicos, empresarios y actores del estado colaboren en proyectos de I+D+I

Organizar eventos internacionales que promuevan el intercambio de conocimiento y la visibilidad de proyectos y empresas locales

Acceso y educación sobre tecnologías y desarrollo de creatividad

Fabricio Zules y Marco Benalcázar hablan sobre la necesidad de aumentar la cobertura de la educación en tecnología en todos los niveles. En Ecuador se requiere más penetración tecnológica, pero también que sus ciudadanos sepan cómo sacarle el máximo de provecho a la tecnología, explica Benalcázar. Zules, en cambio, que hace falta fomentar desde la niñez el aprendizaje de materias relacionadas a la ciencia e ingeniería (STEM). Adicionalmente, Benalcázar señala que el sistema educativo, en todos sus niveles, debe incentivar el desarrollo de la creatividad.

Oportunidades de mejora:

Fomentar programas masivos de alfabetización digital

Capacitación continua en tecnologías emergentes

Incorporar materias de ciencia e ingeniería, desde la educación básica

Las instituciones públicas y privadas no solo vean los títulos académicos y la experiencia sino que valoren otras habilidades y competencias

Dependencia económica en materias primas

La economía ecuatoriana sigue dependiendo de materias primas, productos que generan poco valor agregado y empleos mal pagados es otro problema identificado por Pablo Astudillo. En ese sentido, los tres especialistas piensan que se deben apuntalar los sectores de energías renovables, educación, salud, agricultura.

Oportunidades de mejora:

Generar fondos soberanos de inversión para ciencia, tecnología e inversión proveniente de los recursos petroleros y mineros

Desarrollar programas de tecnificación en sectores tradicionales

Crear clusters de innovación por sectores estratégicos

Establecer centros de transferencia tecnológica

Uso de tecnologías limpias y eficientes, como la energía nuclear

Sistemas de riego inteligente que reduzcan costos

Monitoreo de cultivos con drones para mejor productividad

Plataformas de comercialización directa del productor

Digitalización de trámites y procesos. Esto contribuirá, por ejemplo, a la creación de startups.

Sistemas de salud más eficientes. Enfocarse más en la prevención.

Educación personalizada y accesible

Infraestructura obsoleta

Hay una infraestructura básica para investigación, pocos laboratorios y la mayoría están desactualizados es el último problema identificado por Pablo Astudillo.

Oportunidades de mejora: