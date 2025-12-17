El presupuesto, el mejor aliado para unas compras navideñas sin deudas en Ecuador

La llegada de diciembre incrementa el consumo y las compras en los hogares ecuatorianos, impulsado por el décimo tercer sueldo y los ingresos extras de fin de año. Sin embargo, el presupuesto se convierte en la herramienta clave para disfrutar la Navidad sin comprometer las finanzas del nuevo año. Así lo señalan expertas en educación financiera, quienes coinciden en que planificar evita el sobreendeudamiento y el estrés de enero.

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Presupuesto en las compras de Navidad

Natalia Garzón, directora ejecutiva de Fundación Bien-Estar, recomienda no tratar los ingresos adicionales de diciembre -provenientes de negocios, emprendimientos, décimo tercer sueldo o bono navideños- como dinero “libre” para gastar sin control.

“Debe verse como una oportunidad para ahorrar, reducir deudas y comenzar el año nuevo con mayor estabilidad financiera”, señala. Definir desde el inicio un presupuesto realista y respetarlo es el primer paso para proteger las finanzas personales.

El presupuesto como regla básica

Garzón insiste en elaborar un presupuesto antes de salir de compras. Listar los regalos, asignar un monto a cada persona y priorizar a quién regalar permite saber si el dinero alcanza y dónde ajustar.

Además, recuerda que no es obligatorio comprar para todos ni ceder a la presión social de estrenar ropa o aceptar todas las invitaciones. Compartir los gastos de las reuniones familiares también ayuda a reducir el impacto en el bolsillo.

Menos objetos, más experiencias

La experta sugiere privilegiar experiencias sobre regalos costosos. Un compartir en familia tiene mayor valor emocional y evita gastos innecesarios.

Además, apoyar ferias y emprendimientos locales permite acceder a opciones más económicas y simbólicas. Comprar con tiempo, comparar precios y controlar el gasto hormiga de diciembre son acciones que protegen el presupuesto.

Controlar el crédito y pensar en enero

El uso de la tarjeta de crédito requiere especial cuidado. Diferir solo es útil si se suma el total de las cuotas y se verifica la capacidad de pago. Garzón recomienda destinar entre el 20% y 30% del ingreso extra al ahorro y priorizar el pago de deudas antes de gastar.

Ordenar el dinero por objetivos

En la misma línea, Carol Ramírez, coordinadora de BS en línea de la UIDE, destaca la importancia de separar el dinero extra por objetivos: ahorro, gastos del hogar y regalos.

Limitar el gasto en obsequios a un máximo del 10% o 15% del ingreso adicional previene excesos. Adelantar pagos de servicios o cuotas futuras también libera ingresos para enero.

Navidad sin cuentas pendientes

Ambas expertas coinciden en que la Navidad se disfruta más cuando no deja deudas. Anotar lo que se gasta y compararlo con el plan permite corregir a tiempo y cerrar el año con tranquilidad financiera.

Información externa: Crea tu presupuesto

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