El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) confirmó la fecha de pago del décimo tercer sueldo para jubilados y pensionistas, un ingreso clave en la recta final del año. Más de 730 000 beneficiarios esperan este desembolso, que llegará junto con la pensión mensual y está destinado a aliviar los gastos de la temporada navideña.

Pago confirmado para el 19 de diciembre

El IESS confirmó que el viernes 19 de diciembre de 2025 se cancelan las pensiones mensuales y el décimo tercer sueldo a jubilados y pensionistas. El pago se realiza de forma conjunta y se acredita en las cuentas registradas por cada beneficiario.

La confirmación despeja dudas entre los pensionistas, aunque genera sorpresa en algunos casos. Jubilados señalaron que, en años anteriores, este beneficio se depositaba entre el 15 y el 16 de diciembre.

¿Cómo se calcula el décimo tercero de los jubilados?

La décima tercera pensión equivale al promedio de la suma de las rentas percibidas durante los doce meses del año. Este monto no es fijo y varía según la pensión que recibe cada jubilado. El objetivo del bono navideño es apoyar el presupuesto familiar durante las fiestas de diciembre.

El detalle del pago mensual y del décimo tercero consta en el rol de pagos de cada pensionista. La información se puede consultar y descargar en el portal oficial del IESS, ingresando con número de cédula y clave personal.

También recuerde que hay un grupo de jubilados y pensionistas que reciben este beneficio de forma mensualizada.

Contexto del décimo tercer sueldo en Ecuador

El décimo tercer sueldo, conocido como bono navideño, es un beneficio para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionistas. En el caso de los trabajadores activos, el pago empezó el 14 de noviembre y debe realizarse máximo hasta el 24 de diciembre de 2025.

Desde 2015, los beneficiarios pueden elegir entre recibirlo de forma acumulada o mensualizada.

