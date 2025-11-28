Miles de trabajadores en Ecuador se preparan para recibir el décimo tercer sueldo, un ingreso adicional obligatorio que fortalece la economía familiar en diciembre. Aunque el Gobierno de Daniel Noboa adelantó este beneficio para el sector público en noviembre, la mayoría de empleados aún no recibe la remuneración, cuyo plazo final de pago es el 24 de diciembre de 2025.

Décimo tercer sueldo 2025 en Ecuador

Según cifras del INEC, hay 3,2 millones de personas con empleo adecuado en Ecuador, quienes deben recibir el décimo tercer sueldo este año. De ese universo, más de 400 000 trabajadores ya cobraron el bono navideño tras el adelanto establecido para noviembre, pero millones aún esperan el depósito.

Un derecho laboral con fecha límite al 24 de diciembre

El décimo tercer sueldo es un beneficio anual para todos los trabajadores en relación de dependencia. La ley obliga a pagarlo hasta el 24 de diciembre y se calcula como la doceava parte de las remuneraciones recibidas entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso.

El cálculo incluye salario básico, horas extras, comisiones y bonificaciones adicionales. No incluye utilidades, vacaciones, décimo cuarto sueldo, viáticos ni compensaciones por salario digno.

Este ingreso busca aliviar los gastos familiares de Navidad y fin de año y así dinamizar el consumo interno.

Acumulado o mensualizado: así se recibe el décimo

Los trabajadores pueden escoger entre recibir el beneficio acumulado en diciembre o mensualizado durante todo el año. La opción debe comunicarse por escrito al empleador antes del 15 de enero de cada año.

En la práctica, la mayoría opta por recibir el pago completo en diciembre, dado su impacto en el presupuesto familiar de fin de año.

Lo que ocurrió en 2025: un adelanto parcial

El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo MDT-2025-164 que permitió adelantar el pago del décimo tercer sueldo a empleados públicos, las empresas privadas también podían acogerse a la medida.

En el sector público, los servidores de la Función Ejecutiva lo recibieron el beneficio hasta el 14 de noviembre. En total, 343 000 empleados públicos lo cobraron de forma acumulada y 143 000 de manera mensualizada. Otros organismos, como los GAD, pagaron según su disponibilidad presupuestaria.

En el sector privado, el adelanto fue opcional. Desde el 28 de octubre, cerca de 150 empresas decidieron anticipar el beneficio.

Sin embargo, la mayor parte de los trabajadores, millones en todo el país, recibirá el pago entre diciembre y el límite legal del 24, como ocurre tradicionalmente.

Un ingreso que dinamiza la economía

El décimo tercer sueldo moviliza cada año millones de dólares en consumo. Comercios, servicios y turismo experimentan un impulso significativo cuando la mayoría de trabajadores recibe este ingreso en diciembre.

